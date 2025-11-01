Мадяр призвал россиян готовиться к блэкаутам: "Спички-фонарики-свечи"

Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадяр" Бровди намекнул россиянам, что блэкауты – это игра в обе стороны.

Он написал, что блэкаут – это не страшно, и пообещал, что его "Птахи" из СБС вместе с Силами обороны Украины обеспечат гражданам РФ "стремительную, хоть и вынужденную адаптацию".

"Но вы справитесь: "спички-фонарики-свечи"… Кстати, воспользуйтесь внеплановыми и своими любимыми гирляндами на батарейках. Мы не будем информировать вас о каждой потрепанной Птахами 750 кВ, 500 кВ и т д, – ориентируйтесь по принципу "свет/тепло-бадабум-темно/зимно", – иронизирует он, добавив, что доразведка из числа местных жителей работает безупречно, пока еще есть интернет.

Фото: Скриншот

Бровди также напомнил, что бензин в России становится дефицитной жидкостью из-за атак на НПЗ, а газ и нефть имеют свойство гореть.

Відео дня

После того, как ВС РФ начали методично "выносить" украинскую энергетическую инфраструктуру, чтобы погрузить людей в холод и темноту зимой, ВСУ начали отвечать. Так, накануне ВМС ВСУ отчитались о поражении "Нептунами" Орловской ТЭЦ и электроподстанции в Новобрянске.

Вечером 31 октября и ночью 1 ноября украинские беспилотники оставили без света город Жуковский в Московской области. Также перебои со светом на фоне атаки дронами зафиксированы в российском городе Тула — областном центре Тульской области.

Кроме того, сотрудники ГУР уничтожили нефтепродуктопровод "Кольцевой" в Московской области, несмотря на сетки и усиленную охрану.

Однако и в Украине ситуация с электричеством грядущей зимой будет непростой. Экс-министр энергетики Иван Плачков говорит, что при воплощении пессимистического сценария прохождения зимы отключения электроэнергии могут длиться до пяти суток.