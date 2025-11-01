Мадяр закликав росіян готуватися до блекаутів: "Спічкі-фонарікі-свєчкі"

Командувач Силами безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді натякнув росіянам, що блекаути — це гра в обидва боки.

Він написав, що блекаут — це не страшно, і пообіцяв, що його "Птахи" з СБС разом із Силами оборони України забезпечать громадянам РФ "стрімку, хоч і вимушену адаптацію".

"Але ви впораєтеся: "спічкі-фонарікі-свєчкі"... До речі, скористайтеся позаплановими і своїми улюбленими гірляндами на батарейках. Ми не інформуватимемо вас про кожну пошарпану Птахами 750 кВ, 500 кВ тощо, — орієнтуйтеся за принципом "світло/тепло-бадабум-темно/темно/зимово", — іронізує він, додавши, що дорозвідка з-поміж місцевих жителів працює бездоганно, поки ще є інтернет.

Фото: Скриншот

Бровді також нагадав, що бензин у Росії стає дефіцитною рідиною через атаки на НПЗ, а газ і нафта мають властивість горіти.

Відео дня

Після того, як ЗС РФ почали методично "виносити" українську енергетичну інфраструктуру, щоб занурити людей у холод і темряву взимку, ЗСУ почали відповідати. Так, напередодні ВМС ЗСУ відзвітували про ураження "Нептунами" Орловської ТЕЦ та електропідстанції в Новобрянську.

Увечері 31 жовтня і вночі 1 листопада українські безпілотники залишили без світла місто Жуковський у Московській області. Також перебої зі світлом на тлі атаки дронами зафіксовано в російському місті Тула — обласному центрі Тульської області.

Крім того, співробітники ГУР знищили нафтопродуктопровід "Кільцевий" у Московській області, незважаючи на сітки і посилену охорону.

Однак і в Україні ситуація з електрикою прийдешньої зими буде непростою. Ексміністр енергетики Іван Плачков каже, що за втілення песимістичного сценарію проходження зими відключення електроенергії можуть тривати до п'яти діб.