Беспилотники ударили по нефтехимическому заводу в Башкортостане: горит в нескольких местах (видео)

В ночь на 4 ноября в российском городе Стерлитамак был атакован АО "Стерлитамакский нефтехимический завод", на котором вспыхнул пожар.

По данным местных жителей на предприятии сразу несколько очагов возгорания и три очага задымления, пишет российское издание Astra.

"Предварительно, на этом видео зафиксирован очаг горения либо железнодорожных цистерн на путях, либо емкости чуть севернее. При этом, по свидетельствам местных жителей, очагов возгорания на заводе несколько", — пояснил OSINT-аналитик Astra.

Как отмечают журналисты, судя по видео, на которых зафиксированы моменты ударов по заводу, в городе прогремели по меньшей мере 2 взрыва — в 6:22 и в 7:09 утра по местному времени.

Отмечается, что видео снято на расстоянии примерно 3,5 километра от самого завода.

Нефтехимический завод в Стерлитамаке на спутниковых снимках

Глава республики Башкортостан Радий Хабиров подтвердил информацию о поражении нефтехимического завода в регионе.

"Промышленный комплекс Стерлитамака подвергся террористической атаке двумя БПЛА. Силами Министерства обороны и службы безопасности предприятий оба беспилотника сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме", — написал Хабиров в 6:03.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по нефтехимическому заводу в Башкортостане.

Отметим, что АО "Стерлитамакский нефтехимический завод" — это предприятие, специализирующееся на производстве каучуков, ионола и авиационного бензина. Оно входит в российский химический холдинг "Росхим".

Напомним, в ночь на 4 ноября дроны атаковали электроподстанции в Волгоградской и Курской областях.

Этой же ночью беспилотники атаковали НПЗ "Лукойла" в Кстово.