Дроны атаковали НПЗ "Лукойла" в Кстово: местный аэропорт закрыли из-за налета БПЛА (видео)

В ночь на 4 ноября ударные беспилотники атаковали горюче-смазочное предприятие "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", расположенное в городе Кстово в Нижегородской области РФ.

Местный аэропорт также закрыт из-за воздушной угрозы, сообщило российское издание Astra.

"В Кстово после атаки над городом видно красное зарево", — говорится в сообщении.

По словам местных жителей, пожар возник на НПЗ.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин не подтверждал и не опровергал информацию об атаке на регион.

Украинская сторона на момент публикации материала также не комментировала поражение НПЗ в Кстово.

Напомним, в ночь на 4 ноября дроны атаковали электроподстанции в Волгоградской и Курской областях.

Фокус также писал о том, что из-за атаки дронов на российский порт в Туапсе загорелся нефтяной танкер.