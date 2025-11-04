Дроны атаковали НПЗ "Лукойла" в Кстово: местный аэропорт закрыли из-за налета БПЛА (видео)
В ночь на 4 ноября ударные беспилотники атаковали горюче-смазочное предприятие "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", расположенное в городе Кстово в Нижегородской области РФ.
Местный аэропорт также закрыт из-за воздушной угрозы, сообщило российское издание Astra.
"В Кстово после атаки над городом видно красное зарево", — говорится в сообщении.
По словам местных жителей, пожар возник на НПЗ.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин не подтверждал и не опровергал информацию об атаке на регион.
Украинская сторона на момент публикации материала также не комментировала поражение НПЗ в Кстово.
Напомним, в ночь на 4 ноября дроны атаковали электроподстанции в Волгоградской и Курской областях.
Фокус также писал о том, что из-за атаки дронов на российский порт в Туапсе загорелся нефтяной танкер.