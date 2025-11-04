Дрони атакували НПЗ "Лукойла" у Кстово: місцевий аеропорт закрили через наліт БПЛА (відео)

У ніч на 4 листопада ударні безпілотники атакували паливно-мастильне підприємство "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", що розташоване у місті Кстово у Нижньогородській області РФ.

Місцевий аеропорт також закритий через повітряну загрозу, повідомило російське видання Astra.

"У Кстово після атаки над містом видно червоне зарево", — йдеться у повідомленні.

За словами місцевих мешканців, пожежа виникла на НПЗ.

Губернатор Нижньогородської області Глєб Нікітін не підтверджував і не спростовував інформації щодо атаки на регіон.

Українська сторона на момент публікації матеріалу також не коментувала ураження НПЗ у Кстово.

Нагадаємо, у ніч на 4 листопада дрони атакували електропідстанції у Волгоградській та Курській областях.

Фокус також писав про те, що через атаку дронів на російський порт у Туапсе загорівся нафтовий танкер.