У Донецькому аеропорту знищено базу зберігання та пусків "Шахедів", — Мадяр (відео)

Сили оборони України знищили базу зберігання та пусків безпілотних ударних комплексів "Шахед" в окупованому Донецьку. Стратегічний об’єкт, за словами командувача СБС Роберта Бровді "Мадяра", розташовувався на території Донецького аеропорту та використовувався для підготовки та запуску дронів.

Як повідомляє командувач СБС Роберт Бровді "Мадяр", ліквідація бази відбулася в результаті спільної операції підрозділів Сил спеціальних операцій, ракетних військ та артилерії, а також бригадної розвідки 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра". Підготовка до цього удару тривала кілька місяців і передбачала накопичення розвідувальної інформації, що складалася "з дрібних пазлів". В ніч проведення операції об’єкт було уражено відповідними засобами ССО та РВіА.

"Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів; цієї ночі було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВіА Сил оборони України", — додав командувач СБС.

За словами Бровді, база виконувала комплексну функцію: тут зберігалися, комплектувалися та готувалися до запуску безпілотні літальні апарати "Шахед".

Увечері в середу, 5 листопада, близько 21:00 в окупованому Донецьку пролунали вибухи, повідомляють місцеві пабліки. Також у місті спрацювала система протиповітряної оборони.

Вибух в Донецьку ввечері 5 листопада Фото: Типовий Донецьк/Telegram

За даними блогера та журналіста Дениса Казанського, ракета влучила по великому складу боєприпасів. Він додав, що вибух був дуже сильним, супроводжувався потужною ударною хвилею та вторинними детонаціями.

Нагадаємо, що у ніч на 6 листопада ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", що розташований у російському місті Волгоград.

Крім того, цієї ж ночі БпЛА атакували теплову електростанцію у місті Волгорєченськ, Костромської області РФ, що має потужність 3600 МВт.