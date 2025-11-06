В Донецком аэропорту уничтожена база хранения и пусков "Шахедов", — Мадяр (видео)

Силы обороны Украины уничтожили базу хранения и пусков беспилотных ударных комплексов "Шахед" в оккупированном Донецке. Стратегический объект, по словам командующего СБС Роберта Бровди "Мадяра", располагался на территории Донецкого аэропорта и использовался для подготовки и запуска дронов.

Как сообщает командующий СБС Роберт Бровди "Мадяр", ликвидация базы произошла в результате совместной операции подразделений Сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, а также бригадной разведки 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра". Подготовка к этому удару длилась несколько месяцев и предусматривала накопление разведывательной информации, состоящей "из мелких пазлов". В ночь проведения операции объект был поражен соответствующими средствами ССО и РВиА.

"Разработка этой сложной цели превратилась в многомесячную кропотливую разведывательную операцию, собранную из мелких пазлов; этой ночью было реализовано соответствующими средствами поражения ССО и РВиА Сил обороны Украины", — добавил командующий СБС.

По словам Бровди, база выполняла комплексную функцию: здесь хранились, комплектовались и готовились к запуску беспилотные летательные аппараты "Шахед".

Вечером в среду, 5 ноября, около 21:00 в оккупированном Донецке прогремели взрывы, сообщают местные паблики. Также в городе сработала система противовоздушной обороны.

Взрыв в Донецке вечером 5 ноября Фото: Типичный Донецк/Telegram

По данным блогера и журналиста Дениса Казанского, ракета попала по большому складу боеприпасов. Он добавил, что взрыв был очень сильным, сопровождался мощной ударной волной и вторичными детонациями.

Напомним, что в ночь на 6 ноября ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", который расположен в российском городе Волгоград.

Кроме того, этой же ночью БпЛА атаковали тепловую электростанцию в городе Волгореченск, Костромской области РФ, имеющую мощность 3600 МВт.