Уже втретє запалало: ССО безпілотниками атакували нафтобазу "Гвардійська" в Криму (відео)

Українські військові Сил спеціальних операцій завдали удар по нафтобазі "Гвардійська", яка розташована в селі Кар'єрне на території тимчасово окупованого Криму. Для атаки застосували безпілотники — їхній тип наразі невідомо.

Ця атака стала вже третьою атакою на цю нафтобазу. Відео атаки Командування ССО показало у своєму Facebook.

Безпілотники змогли уразити насосну станцію на території нафтобази.

Наголошується, що ця нафтобаза є важливим елементом паливо-логістичної системи окупаційної влади в Криму. Зокрема, вона використовується для забезпечення військових об’єктів і транспорту ворожої армії.

"ФГКУ "Гвардійський" є важливим елементом паливо-логістичної системи окупаційної влади в Криму. Вона має вважливість для забезпечення військових об’єктів і транспорту ворожої армії", — йдеться у повідомленні командування ССО ЗСУ.

Увечері 10 листопада російське Міноборони повідомило про збиття 10 українськиx безпілотників над територією тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, що в ніч на 6 листопада завдали ударів по низці логістичних об’єктів російських військ у тимчасово окупованому Криму. Серед уражениx цілей була, зокрема, і нафтобаза "Гвардійська".

У середині жовтня Сили спецоперацій також атакували ударними дронами нафтобазу "Гвардійська", що знаходиться в селі Кар'єрному Сакського району.

2 листопада в окупованому Шахтарську пролунали вибухи: під атакою опинилася місцева нафтобаза, яку використовують збройні сили РФ.