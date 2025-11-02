В окупованому Шахтарську пролунали вибухи: під атакою опинилася нафтобаза (відео)

В тимчасовому окупованому Шахтарську Донецької області пролунала серія вибухів на одному з об'єктів. Наразі офіційні джерела не повідомляють про факт ураження об'єкта на окупованій території.

Під атакою могла опинитися місцева нафтобаза, яку використовують війська ЗС РФ. Відео з вибухами на об'єкті розміщені в соціальних мережах.

На оприлюднених кадрах можна почути характерний звук, притаманний ударним безпілотникам. За кілька секунд лунають вибухи на об'єкті, який нібито є нафтобазою.

Інші оприлюднені відео в пабліках показують сам вибух, який стався поблизу невідомої локації. На кадрах видно, як за кілька миттєвостей після гучного звуку лунає вибух.

Місто Шахтарськ перебуває під російською окупацією з 2014 року. Відстань від підконтрольної території України в Донецькій області складає близько 75-80 км.

Відео дня

Відстань від Шахтарська до Костянтинівки Фото: DeepStateMAP

На моменту публікації матеріалу офіційні джерела не прокоментували факт ураження нафтобази в окупованому місті. Також не повідомляється про наслідки влучань та завданої шкоди ворожому енергетичному об'єкту.

Раніше Фокус повідомляв про те, що в Московській області РФ спалахнула пожежа на нафтобазі. Повідомляється, що пожежу швидко загасили, а причини займання наразі невідомі.

Згодом стало відомо, що дрони атакували нафтобазу та хімічне підприємство в РФ. У ніч на 29 жовтня ударні безпілотники атакували нафтобазу у російському місті Новоспаське Ульяновської області, внаслідок чого там спалахнула пожежа.