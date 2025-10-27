В Московській області спалахнула пожежа на нафтобазі, — росЗМІ (фото)

У місті Серпухов на півдні Московської області спалахнула пожежа на території місцевої нафтобази.

"Нафтобаза загорілася в Серпухові Московської області", — йдеться у повідомленні російського видання Astra.

Журналісти уточнили, що пожежа спалахнула ввечері 26 жовтня в районі АТ "Серпуховська нафтобаза" на вулиці Новоселок.

Пожежа на нафтобазі у Серпухові Фото: Astra

"В адміністрації міського округу Серпухов місцевим ЗМІ повідомили, що горів порожній бензовоз", — зазначено у дописі.

Повідомляється, що пожежу швидко загасили, а причини займання наразі невідомі.

Пожежа на нафтобазі у Московській області Фото: Astra

Нагадаємо, увечері 26 жовтня дрони атакували Москву, а поруч з Кремлем помітили мобільно-вогневі групи.

Фокус також писав про те, що у Бєлгородській області РФ через атаку дронів була пошкоджена дамба місцевого водосховища, а рівень води впав на метр.