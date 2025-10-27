В Московской области вспыхнул пожар на нефтебазе, — росСМИ (фото)

В городе Серпухов на юге Московской области вспыхнул пожар на территории местной нефтебазы.

"Нефтебаза загорелась в Серпухове Московской области", — говорится в сообщении российского издания Astra.

Журналисты уточнили, что пожар вспыхнул вечером 26 октября в районе АО "Серпуховская нефтебаза" на улице Новоселок.

Пожар на нефтебазе в Серпухове Фото: Astra

Загорелась нефтебаза в Серпухове Фото: Astra

"В администрации городского округа Серпухов местным СМИ сообщили, что горел пустой бензовоз", — говорится в сообщении.

Сообщается, что пожар быстро потушили, а причины возгорания пока неизвестны.

Пожар на нефтебазе в Московской области Фото: Astra

Напомним, вечером 26 октября дроны атаковали Москву, а рядом с Кремлем заметили мобильно-огневые группы.

Фокус также писал о том, что в Белгородской области РФ из-за атаки дронов была повреждена дамба местного водохранилища, а уровень воды упал на метр.