Одночасно в різних регіонах: дрони атакували нафтобазу та хімічне підприємство в РФ (відео)

У ніч на 29 жовтня ударні безпілотники атакували нафтобазу у російському місті Новоспаське Ульяновської області, внаслідок чого там спалахнула пожежа.

Крім того, дрони вдарили по ТОВ "Ставролен" у Ставропольському краю РФ, повідомив телеграм-канал "Exilenova+".

"Також триває атака на ООО "Ставролен" (Буденновск), Ставропольский Край. Підприємство є великим виробником хімічної продукції: зокрема, поліетилену, поліпропілену, бензолу та іншої нафтохімічної продукції", — йдеться у підписі до відео, на якому зафіксований момент прильоту по підприємству.

Водночас у мережі з'явилось відео, на якому зафіксована атака дронів на нафтобазу у місті Новоспаське.

Губернатор Ульяновської області Олексій Руских не коментував інформації щодо атаки на нафтобазу в регіоні, а губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров лише попереджав мешканців, що в регіоні існує загроза ударних БПЛА.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала ударів по російських військових об'єктах.

Нагадаємо, 28 жовтня на Сахаліні стався вибух на місцевій ТЕЦ, через що сотні тисяч мешканців залишились без світла.

Фокус також писав про те, що в Московській області спалахнула пожежа на нафтобазі.