На Сахаліні стався вибух на місцевій ТЕЦ: сотні тисяч мешканців залишились без світла (відео)

На російському острові Сахалін стався вибух на місцевій теплоелектростанції, внаслідок чого понад 100 тисяч абонентів залишились без електроенергії.

Без світла — Південно-Сахалінськ, Корсаков, Долінськ, Холмськ, Вуглегірськ, Олександрівськ-Сахалінський, Макаров і Поронайськ, пише російське пропагандистське видання Mash.

Зазначається, що у системі нібито спрацював захист, що призвело до "розділення Сахалінської енергосистеми" на південну і північну частини.

"Зараз Сахалінська ГРЕС-2 в ізольованому режимі живить північ острова", — йдеться у повідомленні.

Водночас місцеві мешканці перед зникненням світла бачили яскравий спалах, схожий на вибух, що підтверджується відео, оприлюдненими в соцмережах.

Губернатор Сахалінської області Валерій Лимаренко підтвердив, що о 8 ранку у низці районів Сахалінської області сталося аварійне відключення електропостачання.

Відео дня

"На даний час встановлено, що об'єкти генерації працюють справно. Проводиться огляд об'єктів електромережевого господарства", — зазначив Лимаренко.

Причини інциденту наразі з'ясовують.

Нагадаємо, 27 жовтня в Туреччині стався потужний землетрус, поштовхи якого відчули навіть у Стамбулі.

Фокус також писав про те, що в Московській області спалахнула пожежа на нафтобазі.