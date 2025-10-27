В Туреччині стався потужний землетрус: поштовхи відчули навіть у Стамбулі (фото, відео)

На заході Туреччині 27 жовтня стався землетрус магнітудою 6,1, що відчувався в Стамбулі, внаслідок якого вже відомо про руйнування та постраждалих.

Про землетрус повідомило турецьке Управління з питань стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD).

Епіцентр припав на округ Сіндіргі у провінції Баликесір на заході Туреччини і стався на глибині майже 6 км. Як пише Anadolu, поштовхи відчувалися в містах Ізмір, Бурса, Стамбул, Текірдаг, у провінціях Коджаелі та Сакар'я, а також у багатьох інших містах регіонів Мармара та Егейського моря.

Губернатор Сіндіргі Догукан Коюнчу в коментарі Anadolu зазначив, що в районі тривають пошукові роботи, і додав: "Наразі є руйнування в декількох місцях. На цю мить ми не виявили жертв, продовжуємо пошуки. З сіл поки що не надходило поганих повідомлень. Наші пошукові роботи на місці тривають".

Голова сільської ради Кірсаль-Гьольчук Емін Бардак повідомив, що, за попередніми даними, в селі немає зруйнованих будівель.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив співчуття постраждалим і сказав, що "відповідні підрозділи ретельно проводять розслідування та перевірки на місці події".

пост Ердогана Фото: скриншот

AFAD, жандармерія, поліція та інші відповідальні служби обстежують регіони. Ввели в дію План реагування на надзвичайні ситуації в Туреччині. AFAD також застерігає не заходити до пошкоджених будівель після землетрусу та зв'язуватися з рідними через SMS.

