На Філіппінах стався потужний землетрус: є багато поранених та загиблих (відео)

Потужний землетрус магнітудою 6,9 бала стався в центральній частині Філіппін. Загинуло 69 людей, зареєстровано понад 150 поранених, лікарні переповнені, загрози цунамі немає.

Related video

Як повідомляє Reuters, сейсмологи зафіксували кілька афтершоків після основного поштовху. Філіппінська берегова охорона вже відправила судно з підкріпленням медичним персоналом, а президент Фердинанд Маркос-молодший мобілізував кабінет міністрів та гарантував швидке надання допомоги постраждалим регіонам.

Станом на ранок кількість загиблих сягнула 69 осіб. Представник цивільної оборони Раффі Алехандро підтвердив, що лікарня в місті Бого, розташованому поблизу епіцентру, не справляється з потоком постраждалих.

"Ми оцінюємо збитки, ми оцінюємо потреби", – сказав президент Фердинанд Маркос-молодший після роздачі допомоги в постраждалих районах.

Потужний землетрус магнітудою 6,9 бала стався в центральній частині Філіппін

Філіппінська берегова охорона направила судно з десятками лікарів, медсестер та іншого медичного персоналу до міста Бого. Національне агентство з питань стихійних лих повідомило, що кількість поранених може зрости.

Мер муніципалітету Сан-Реміхіо Маріано Мартінес повідомив про 11 загиблих у своєму районі. Серед жертв — дитина 12 років.

"Наша перша головна проблема — це пошук постраждалих, ідентифікація людей, які потребують допомоги", — сказав він.

Віцемер Сан-Реміхіо Алфі Рейнс заявила, що серед загиблих були люди, які грали в баскетбол у спортивному комплексі в момент його часткового обвалення. Вона звернулася з проханням надати їжу та воду для евакуйованих, а також важке обладнання для пошуково-рятувальних робіт.

"Йде сильний дощ, і немає електрики, тому нам дуже потрібна допомога, особливо в північній частині, оскільки там дефіцит води після того, як землетрус пошкодив лінії постачання", – сказала Рейнс.

Філіппінське сейсмологічне агентство Phivolcs повідомило про близько 800 афтершоків і попередило про можливість подальших поштовхів.

Міжнародний аеропорт Мактан-Себу, другий за завантаженістю в країні, продовжує працювати в штатному режимі. Масштаби збитків в інших районах острова Себу, де проживає 3 мільйони 400 тисяч людей, поки що оцінюються.

Нагадаємо, Філіппіни розташовані в Тихоокеанському "вогняному кільці", де поширені вулканічна активність і землетруси.

Як повідомляв Фокус, супертайфун "Рагаса", також відомий як "Нандо", стрімко поширилося на Південно-Східну Азію. Основний удар стихії припадає на Філіппіни, де експерти попереджають про можливу "масштабну катастрофу". Через стихію, що насувається, понад 10 000 людей було евакуйовано.

Фокус також писав, що минулого року на Філіппіни упав метеорит.