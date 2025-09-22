Понад 10 000 людей евакуйовано: експерти попереджають про "масштабну катастрофу"

Супертайфун "Рагаса", також відомий як "Нандо", стрімко обрушився на Південно-Східну Азію. Основний удар стихії припадає на Філіппіни, де експерти попереджають про можливу "масштабну катастрофу".

Через стихію, що насувається, понад 10 000 людей було евакуйовано. Про це пише Daily Star.

Влада наказала закрити школи і державні установи, зокрема в столиці Манілі. Жителям прибережних районів рекомендовано сховатися на височинах. За прогнозами синоптиків, висота хвиль може сягнути трьох метрів, що несе загрозу життю.

За даними метеорологів, швидкість вітру сягає 270 км/год. Шторм супроводжується проливними дощами й штормовим нагоном, здатним затопити великі території. Пік тайфуну очікується в середу, 24 вересня, а ослаблення стихії до кінця четверга, 25 вересня.

Авіакомпанії вже почали скасовувати рейси. Hong Kong Cathay Pacific заявила про зупинення понад 500 польотів у міжнародному аеропорту Гонконгу в період з 23 по 25 вересня. Австралійська Qantas також призупинила рейси в регіон, підкресливши, що безпека пасажирів і співробітників залишається пріоритетом.

Влада Гонконгу (Китай) розглядає закриття шкіл, а в аеропорту міста польоти вже припинено. Жителі активно укріплюють свої будинки, очікуючи на прихід урагану.

На супутникових знімках видно, як тайфун перетворюється на величезний погодний фронт. У соцмережах з'являються відео, що демонструють силу вітру і злив. Експерти попереджають: шторм несе смертельну загрозу, і евакуація — єдиний спосіб врятуватися.

