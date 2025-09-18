Контакт з НЛО і захоплення світу: передбачення на 2026 рік від відомої провидиці

Сліпа віщунка Баба Ванга, яка здобула світову популярність завдяки передбаченням смерті принцеси Діани, терактів 11 вересня і пандемії COVID-19, залишила тривожні прогнози на 2026 рік.

За її словами, на людство чекають катастрофічні природні лиха, загострення світового конфлікту і навіть перший контакт із позаземною цивілізацією. Про це пише Daily Star.

Згідно з пророцтвом, у 2026 році відбудуться масштабні землетруси, виверження вулканів і екстремальні кліматичні зміни. Ванга передбачала, що до 8% суші Землі можуть постраждати, а екосистеми та інфраструктура опинитися під загрозою.

Віщунка стверджувала, що саме 2026 рік стане точкою відліку глобального військового конфлікту. Вона говорила про можливе захоплення Тайваню Китаєм, пряме протистояння Росії та США й ескалацію напруженості між провідними державами.

Віщунка стверджувала, що саме 2026 рік стане точкою відліку глобального військового конфлікту Фото: Shutterstock

Окрему увагу Ванга приділяла технологіям. За її словами, у 2026 році людство може зіткнутися із серйозним зрушенням: штучний інтелект почне домінувати над людьми, відбираючи робочі місця і навіть впливаючи на особисті стосунки.

Найнезвичайнішим пророцтвом стало повідомлення про наближення до Землі космічного корабля. Ванга стверджувала, що в листопаді 2026 року людство вперше встановить контакт із позаземною цивілізацією.

Примітно, що вчені вже фіксують загадковий об'єкт у космосі. За даними Гарвардського астронома Аві Леба, виявлена "комета" не має характерного хвоста і може виявитися штучним об'єктом.

"Воно може прийти, щоб врятувати нас або знищити. Потрібно бути готовими до обох варіантів", — попереджає він.

Раніше Фокус повідомляв, що передбачення "живого Нострадамуса" налякало користувачів соцмереж. Атос Саломе вважає, що світ стоїть на порозі кібервійни.

Також стало відомо, що "живий Нострадамус" думає, що Місяць може бути просунутим інопланетним артефактом. Атос Саломе, який стверджує, що може зазирнути в майбутнє, висунув сміливу теорію про супутник Землі.