Контакт с НЛО и захват мира: предсказания на 2026 год от известной провидицы

Слепая прорицательница Баба Ванга, получившая мировую известность благодаря предсказаниям смерти принцессы Дианы, терактов 11 сентября и пандемии COVID-19, оставила тревожные прогнозы на 2026 год.

По ее словам, человечество ждут катастрофические природные бедствия, обострение мирового конфликта и даже первый контакт с внеземной цивилизацией. Об этом пишет Daily Star.

Согласно пророчеству, в 2026 году произойдут масштабные землетрясения, извержения вулканов и экстремальные климатические изменения. Ванга предсказывала, что до 8% суши Земли могут пострадать, а экосистемы и инфраструктура оказаться под угрозой.

Прорицательница утверждала, что именно 2026 год станет точкой отсчета глобального военного конфликта. Она говорила о возможном захвате Тайваня Китаем, прямом противостоянии России и США и эскалации напряженности между ведущими державами.

Отдельное внимание Ванга уделяла технологиям. По ее словам, в 2026 году человечество может столкнуться с серьезным сдвигом: искусственный интеллект начнет доминировать над людьми, отбирая рабочие места и даже влияя на личные отношения.

Самым необычным пророчеством стало сообщение о приближении к Земле космического корабля. Ванга утверждала, что в ноябре 2026 года человечество впервые установит контакт с внеземной цивилизацией.

Примечательно, что ученые уже фиксируют загадочный объект в космосе. По данным Гарвардского астронома Ави Леба, обнаруженная "комета" не имеет характерного хвоста и может оказаться искусственным объектом.

"Оно может прийти, чтобы спасти нас или уничтожить. Нужно быть готовыми к обоим вариантам", — придупреждает он.

