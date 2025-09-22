Более 10 000 человек эвакуированы: эксперты предупреждают о "масштабной катастрофе"

Супертайфун "Рагаса", также известный как "Нандо", стремительно обрушился на Юго-Восточную Азию. Основной удар стихии приходится на Филиппины, где эксперты предупреждают о возможной "масштабной катастрофе".

Из-за надвигающейся стихии более 10 000 человек были эвакуированы. Об этом пишет Daily Star.

Власти приказали закрыть школы и государственные учреждения, в том числе в столице Маниле. Жителям прибрежных районов рекомендовано укрыться на возвышенностях. По прогнозам синоптиков, высота волн может достичь трех метров, что несет угрозу жизни.

По данным метеорологов, скорость ветра достигает 270 км/ч. Шторм сопровождается проливными дождями и штормовым нагоном, способным затопить обширные территории. Пик тайфуна ожидается в среду, 24 сентября, а ослабление стихии к концу четверга, 25 сентября.

Авиакомпании уже начали отменять рейсы. Hong Kong Cathay Pacific заявила об остановке более 500 полетов в международном аэропорту Гонконга в период с 23 по 25 сентября. Австралийская Qantas также приостановила рейсы в регион, подчеркнув, что безопасность пассажиров и сотрудников остается приоритетом.

Власти Гонконга (Китай) рассматривают закрытие школ, а в аэропорту города полеты уже приостановлены. Жители активно укрепляют свои дома, ожидая прихода урагана.

На спутниковых снимках видно, как тайфун превращается в огромный погодный фронт. В соцсетях появляются видео, демонстрирующие силу ветра и ливней. Эксперты предупреждают: шторм несет смертельную угрозу, и эвакуация — единственный способ спастись.

