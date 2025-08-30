Течение в океане "на грани исчезновения" может заморозить один из крупнейших городов мира

Главное течение Атлантического океана, играющее решающую роль в климатической системе Земли, оказалось на грани исчезновения.

Согласно новому исследованию, Атлантическая меридиональная циркуляция (AMOC), обеспечивающая Европу и Северную Америку теплой водой и мягкими зимами, может полностью разрушиться уже к концу текущего столетия. Об этом пишет Daily Star.

AMOC действует как гигантский "конвейер", перемещающий теплые воды из тропиков к северным широтам, а также поддерживает экосистемы и климатический баланс на обеих сторонах Атлантики. Однако из-за глобального потепления и таяния льдов Гренландии система все чаще подвергается сбоям. Более теплая и менее соленая вода мешает циркуляции, что может привести к ее окончательной остановке.

Ученые из Великобритании, Нидерландов и Германии моделировали сценарии до 2500 года, и все девять прогнозов показали полное закрытие AMOC. По их словам, если процесс остановки станет реальностью, Европу и США ждут долгие холодные зимы, засушливые лета и масштабный экологический кризис.

Если AMOC остановится, Нью-Йорк может буквально замерзнуть. Город, который сейчас отличается относительно мягким климатом для своего расположения, окажется во власти долгих ледяных зим. Ученые прогнозируют, что температуры в мегаполисе могут упасть до уровней, характерных для северной Канады, а сильные снегопады и заморозки парализуют жизнь миллионов жителей. При этом летом Нью-Йорк рискует столкнуться с противоположной проблемой — аномальной жарой и засухами, что сделает климат города крайне нестабильным и разрушительным для экономики и инфраструктуры.

Стефан Рамсторф из Потсдамского университета отметил, что опасность еще выше, чем показывают стандартные модели.

"Они не учитывают дополнительное поступление пресной воды при таянии льда в Гренландии. Это еще больше нагружает систему. Поэтому крайне важно срочно сократить выбросы углерода", — сказал он.

Издание отмечают, что эксперты предупреждают, что если человечество не предпримет решительные меры по борьбе с изменением климата, последствия могут стать необратимыми уже в ближайшие десятилетия.

