Течія в океані "на межі зникнення" може заморозити одне з найбільших міст світу

Головна течія Атлантичного океану, що відіграє вирішальну роль у кліматичній системі Землі, опинилася на межі зникнення.

Згідно з новим дослідженням, Атлантична меридіональна циркуляція (AMOC), що забезпечує Європу і Північну Америку теплою водою і м'якими зимами, може повністю зруйнуватися вже до кінця поточного століття. Про це пише Daily Star.

AMOC діє як гігантський "конвеєр", що переміщає теплі води з тропіків до північних широт, а також підтримує екосистеми й кліматичний баланс по обидва боки Атлантики. Однак через глобальне потепління і танення льодів Гренландії система все частіше зазнає збоїв. Тепліша і менш солона вода заважає циркуляції, що може призвести до її остаточної зупинки.

Учені з Великої Британії, Нідерландів і Німеччини моделювали сценарії до 2500 року, і всі дев'ять прогнозів показали повне закриття AMOC. За їхніми словами, якщо процес зупинки стане реальністю, на Європу і США чекають довгі холодні зими, посушливі літа і масштабна екологічна криза.

Якщо AMOC зупиниться, Нью-Йорк може буквально замерзнути. Місто, яке зараз вирізняється відносно м'яким кліматом для свого розташування, опиниться у владі довгих крижаних зим. Вчені прогнозують, що температури в мегаполісі можуть впасти до рівнів, характерних для північної Канади, а сильні снігопади й заморозки паралізують життя мільйонів жителів. При цьому влітку Нью-Йорк ризикує зіткнутися з протилежною проблемою — аномальною спекою і посухами, що зробить клімат міста вкрай нестабільним і руйнівним для економіки та інфраструктури.

Стефан Рамсторф із Потсдамського університету зазначив, що небезпека ще вища, ніж показують стандартні моделі.

"Вони не враховують додаткове надходження прісної води під час танення льоду в Гренландії. Це ще більше навантажує систему. Тому вкрай важливо терміново скоротити викиди вуглецю", — сказав він.

Видання зазначає, що експерти попереджають, що якщо людство не вживе рішучих заходів у боротьбі зі зміною клімату, наслідки можуть стати незворотними вже в найближчі десятиліття.

