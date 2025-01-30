Найважливіша течія Землі розсварила вчених: ніхто не може зрозуміти, що з нею відбувається насправді

У новому дослідженні вчені виявили, що течії Атлантичного океану насправді не слабшають, але інші експерти — сумніваються.

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Останнім часом учені все частіше говорять про те, що ключові течії Атлантичного океану, також відомі як Атлантична меридіональна перекидна циркуляція (AMOC), можуть ослабнути протягом найближчих десятиліть. Основною причиною називають зміну клімату планети, спричинену діяльністю людини, пише Live Science.

Більшість експертів згодні з тим, що AMOC може сповільнитися в майбутньому, але дослідники все ще сперечаються про те, чи сповільнилися течії Атлантичного океану вже. Тепер нове дослідження показало, що Атлантична циркуляція залишається стабільною з 1960-х років — це вказує на те, що система може бути більш стійкою до потепління, ніж вважалося раніше.

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Утім, деякі вчені вважають результати нового аналізу суперечливими. Річ у тім, що попередні дослідження показують неоднозначні результати, при цьому деякі вказують на те, що AMOC сьогодні слабша, ніж будь-коли за останнє тисячоліття. Водночас інші роботи не знайшли майже жодних доказів того, що сила течії знижується. За словами дослідника клімату з Мюнхенського технічного університету в Німеччині Маї Бен-Ямі, питання про ослаблення AMOC все ще залишається відкритим.

Зазначимо, що AMOC — система течій Атлантичного океану, зокрема й Гольфстрім, яка циркулює гігантською петлею від Антарктиди до Гренландії. Відомо, що AMOC переносить тепло в Північну півкулю, а її ослаблення може спричинити значне похолодання в Північній Європі та різкі порушення погодних умов по всій земній кулі.

Прямі спостереження за силою AMOC велися тільки до 2004 року. Тому для вимірювання довгострокових тенденцій у циркуляції Атлантики дослідники покладаються на кліматичні параметри або "відбитки пальців", які, на їхню думку, пов'язані з AMOC. До них належать температура поверхні моря, солоність, висота поверхні моря, щільність води та дані про морські відкладення. За словами Бен-Ямі, вчені досі не впевнені в ослабленні AMOC, тому що всі ці різні відбитки можуть давати нам різні результати.

Водночас результати нового дослідження вказують, що за останні 60 років AMOC насправді не слабшав. Однак експерти скептично поставилися до таких висновків. За словами професора й океанографа, який є одним із керівників відділу досліджень системного аналізу Землі в Потсдамському інституті досліджень впливу клімату в Німеччині, Стефана Рамсторфа, є багато чинників, що здатні впливати на перенесення тепла з океану в атмосферу.

Втрати тепла на поверхні також залежать від температури повітря, швидкості вітру, вологості, радіації та хмарності складним чином, і всі вони достеменно не відомі. Ще одна проблема полягає в тому, що новітні кліматичні моделі, ймовірно, можуть не найкращим чином підходити для такого типу аналізу через чутливість і нездатність відтворити деякі минулі океанічні події.

Утім, є експерти, які виявилися менш критичними до нової роботи. Наприклад, за словами професора кліматології та океанології в Університетському коледжі Лондона Девіда Торналлі, AMOC, наприклад, міг значно слабшати в минулому. Його з колегами дослідження показало, що це сталося в 1800-х роках, а потім у 1900-х роках настав період стабільності. Простими словами, за останні 60 років AMOC дійсно міг залишатися стабільним.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що станеться, якщо Гольфстрім зруйнується.