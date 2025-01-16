Ключова течія Землі сповільнюється і незабаром зруйнується: вчені спростували цю теорію (фото)

У новому дослідженні вчені виявили, що критична течія океану насправді не зменшилася за останні 60 років — попередні висновки виявилися хибними.

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71% поверхні Землі вкритий водою і перебуває під впливом океану та його рухів. В Атлантичному океані є система пов'язаних течій, відома як Атлантична меридіональна перекидна циркуляція (AMOC), яка переміщує воду по всьому Світовому океану. Вона приводиться в рух комбінацією вітрів і щільності океану, а попередні дослідження показали, що вона сповільнюється і незабаром може бути повністю зруйнована — така подія занурить планету в кліматичний хаос, пише PHYS.org.

Ключова течія Землі, по суті, не просто розподіляє тепло, вологу і поживні речовини океану, а й регулює клімат і погоду Землі. Оскільки кліматична криза вже нависла над планетою, а атмосфера планети нагрівається, багато вчених побоюються, що прісна вода від полярних крижаних щитів, які тануть, може істотно порушити, а можливо і зруйнувати AMOC. Попередні дослідження також підтвердили цю теорію, а вчені виявили, що скорочення AMOC матиме серйозні наслідки для клімату Землі, але її повне руйнування стане по-справжньому катастрофічним.

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Однак дослідження довгострокового майбутнього все ще невизначені. У новому дослідженні команда вчених з Океанографічного інституту Вудс-Хоул не стала зосереджуватися на тому, що нас чекає в майбутньому, а кількісно оцінила минуле. На думку команди, це дасть змогу зрозуміти, куди ми рухаємося.

Результати нового дослідження вказують на те, що AMOC сповільнювалася за останні 60 років. Простими словами, висновки вчених свідчать про те, що нині ключова течія Землі насправді більш стабільна, ніж вважалося раніше.

За словами співавтора дослідження, позаштатного співробітника з фізичної океанографії та доцента в Університеті Джорджії Ніколаса Фукала, їхні з колегами висновки вказують на те, що перекидання Атлантики ще не знизилося. Утім, учені визнають, що це нічого не говорить про майбутнє, лише вказує на те, що очікувані зміни все ще не відбулися.

Водночас висновки команди суперечать попереднім роботам. Наприклад, у дослідженні 2018 року вчені заявили, що AMOC знизилася за останні 70 років. Зазначимо, що попередня робота спиралася на вимірювання температури поверхні моря, щоб зрозуміти, як змінилася AMOC. Однак у новому дослідженні вчені виявили, що температура поверхні моря не є настільки хорошим індикатором, як вважалося раніше.

Схематичне зображення теплового балансу Північної Атлантики Фото: Nature Communications

У новому дослідженні вчені спиралися на нові дані з проєкту порівняння сполучених моделей (CMIP), кліматичних моделей Землі, розроблених Всесвітньою програмою досліджень клімату. Загалом було використано 24 різні моделі та вчені виявили, що найостанніші доступні дані про температуру поверхні неточно реконструюють AMOC.

Далі вчені розглянули іншу міру: потоки тепла повітря-море, що являють собою обмін теплом від океану до атмосфери. По суті, чим сильніше AMOC, тим більше тепла виділяється з океану в атмосферу над Північною Атлантикою.

Автори вивели цей проксі AMOC за допомогою моделей CMIP, а потім застосували його до даних спостережень. Найкращі дані про потоки тепла на поверхні над Північною Атлантикою отримані з продуктів повторного аналізу, які включають прямі спостереження в модель, подібно до того, як працюють прогнози погоди. Вчені зосередилися на двох наборах даних повторного аналізу, які охоплюють період з кінця 1950-х років, щоб реконструювати AMOC.

Результати однозначно вказують на те, що AMOC більш стабільний, ніж вважалося раніше. Простими словами, це може означати, що ключова течія Землі насправді знаходиться далі від точки неповернення, ніж вважалося раніше. Водночас науковці визнають, що в майбутньому ключова течія Землі справді сповільниться — у цьому немає загадки, однак завалиться потік чи ні — все ще залишається предметом суперечок. Тепер учені вважають, що в людства все ще є час, щоб вжити заходів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що станеться, якщо Гольфстрім зруйнується.