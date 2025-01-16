Ключевое течение Земли замедляется и вскоре разрушится: ученые опровергли эту теорию (фото)

В новом исследовании ученые обнаружили, что критическое течение океана на самом деле не уменьшилось за последние 60 лет — предыдущие выводы оказались неверны.

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71% поверхности Земли покрыт водой и находится под влиянием океана и его движений. В Атлантическом океане есть система связанных течений, известная как Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC), которая перемещает воду по всему Мировому океану. Она приводится в движение комбинацией ветров и плотности океана, а предыдущие исследования показали, что она замедляется и вскоре может быть полностью разрушена — такое событие погрузит планету в климатический хаос, пишет PHYS.org.

Ключевое течение Земли, по сути, не просто распределяет тепло, влагу и питательные вещества океана, но также регулирует климат и погоду Земли. Поскольку климатический кризис уже навис нал планетой, а атмосфера планеты нагревается, многие ученые опасаются, что пресная вода от тающих полярных ледяных щитов может существенно нарушить, а возможно и разрушить AMOC. Предыдущие исследования также подтвердили эту теорию, а ученые обнаружили, что сокращение AMOC будет иметь серьезные последствия для климата Земли, но ее полное разрушение станет по-настоящему катастрофическим.

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Однако исследования долгосрочного будущего все еще неопределенны. В новом исследовании команда ученых из Океанографического института Вудс-Хоул не стала сосредотачиваться на том, что нас ждет в будущем, а количественно оценила прошлое. По мнению команды, это позволит понять, куда мы движемся.

Результаты нового исследования указывают на то, что AMOC замедлялась за последние 60 лет. Простыми словами, выводы ученых свидетельствуют о том, что в настоящее время ключевое течение Земли на самом деле более стабильно, чем считалось ранее.

По словам соавтора исследования, внештатного сотрудника по физической океанографии и доцента в Университете Джорджии Николаса Фукала, их с коллегами выводы указывают на то, что опрокидывание Атлантики еще не снизилось. Впрочем, ученые признают, что это ничего не говорит о будущем, лишь указывает на то, что ожидаемые изменения все еще не произошли.

В то же время выводы команды противоречат предыдущим работам. Например, в исследовании 2018 года ученые заявили, что AMOC снизилась за последние 70 лет. Отметим, что предыдущая работа опиралась на измерения температуры поверхности моря, чтобы понять, как изменилась AMOC. Однако в новом исследовании ученые обнаружили, что температура поверхности моря не является столь хорошим индикатором, как считалось ранее.

Схематическое изображение теплового баланса Северной Атлантики Фото: Nature Communications

В новом исследовании ученые опирались на новые данные из проекта сравнения сопряженных моделей (CMIP), климатических моделей Земли, разработанных Всемирной программой исследований климата. В общей сложности было использовано 24 различные модели и ученые обнаружили, что самые последние доступные данные о температуре поверхности неточно реконструируют AMOC.

Далее ученые рассмотрели другую меру: потоки тепла воздух-море, представляющие собой обмен теплом от океана к атмосфере. По сути, чем сильнее AMOC, тем больше тепла выделяется из океана в атмосферу над Северной Атлантикой.

Авторы вывели этот прокси AMOC с помощью моделей CMIP, а затем применили его к данным наблюдений. Лучшие данные о потоках тепла на поверхности над Северной Атлантикой получены из продуктов повторного анализа, которые включают прямые наблюдения в модель, подобно тому, как работают прогнозы погоды. Ученые сосредоточились на двух наборах данных повторного анализа, которые охватывают период с конца 1950-х годов, чтобы реконструировать AMOC.

Результаты однозначно указывают на то, что AMOC более стабилен, чем считалось ранее. Простыми словами, это может означать, что ключевое течение Земли на самом деле находится дальше от точки невозврата, чем считалось ранее. В то же время ученые признают, что в будущем ключевое течение Земли действительно замедлится — в этом нет загадки, однако рухнет поток или нет — все еще остается предметом споров. Теперь ученые считают, что у человечества все еще есть время, чтобы принять меры.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что произойдет, если Гольфстрим разрушится.