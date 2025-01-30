Важнейшее течение Земли рассорило ученых: никто не может понять, что с ним происходит на самом деле

В новом исследовании ученые обнаружили, что течения Атлантического океана на самом деле не ослабевают, но другие эксперты — сомневаются.

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В последнее время ученые все чаще говорят о том, что ключевые течения Атлантического океана, также известные как Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC), могут ослабнуть в течение ближайших десятилетий. Основной причиной называют изменение климата планеты, вызванное деятельностью человека, пишет Live Science.

Большинство экспертов согласны с тем, что AMOC может замедлиться в будущем, но исследователи все еще спорят о том, замедлились ли течения Атлантического океана уже. Теперь новое исследование показало, что Атлантическая циркуляция остается стабильной с 1960-х годов — это указывает на то, что система может быть более устойчивой к потеплению, чем считалось ранее.

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Впрочем, некоторые ученые считают результаты нового анализа противоречивыми. Дело в том, что предыдущие исследования показывают неоднозначные результаты, при этом некоторые указывают на то, что AMOC сегодня слабее, чем когда-либо за последнее тысячелетие. В то же время другие работы не нашли почти никаких доказательств того, что сила течения снижается. По словам исследователя климата из Мюнхенского технического университета в Германии Майи Бен-Ями, вопрос об ослаблении AMOC все еще остается открытым.

Отметим, что AMOC — система течений Атлантического океана, в том числе и Гольфстрим, которая циркулирует по гигантской петле от Антарктиды до Гренландии. Известно, что AMOC переносит тепло в Северное полушарие, а его ослабление может вызвать значительное похолодание в Северной Европе и резкие нарушения погодных условий по всему земному шару.

Прямые наблюдения за силой AMOC велись только к 2004 году. Поэтому для измерения долгосрочных тенденций в циркуляции Атлантики исследователи полагаются на климатические параметры или "отпечатки пальцев", которые, по их мнению, связаны с AMOC. К ним относятся температура поверхности моря, соленость, высота поверхности моря, плотность воды и данные по морским отложениям. По словам Бен-Ями, ученые до сих пор не уверены в ослаблении AMOC, потому что все эти разные отпечатки могут давать нам разные результаты.

В то же время результаты нового исследования указывают, что за последние 60 лет AMOC на самом деле не ослабевал. Однако эксперты скептически отнеслись к таким выводам. По словам профессора и океанографа, который является одним из руководителей отдела исследований системного анализа Земли в Потсдамском институте исследований воздействия климата в Германии, Стефана Рамсторфа, существует множество факторов, способных влиять на перенос тепла из океана в атмосферу.

Потери тепла на поверхности также зависят от температуры воздуха, скорости ветра, влажности, радиации и облачности сложным образом, и все они точно не известны. Еще одна проблема заключается в том, что новейшие климатические модели, вероятно, могут не лучшим образом подходить для такого типа анализа из-за чувствительности и неспособности воспроизвести некоторые прошлые океанические события.

Впрочем, есть эксперты, которые оказались менее критичными к новой работе. Например, по словам профессора климатологии и океанологии в Университетском колледже Лондона Дэвида Торналли, AMOC, например, мог значительно ослабевать в прошлом. Его с коллегами исследование показало, что это произошло в 1800-х годах, а затем в 1900-х годах наступил период стабильности. Простыми словами, за последние 60 лет AMOC действительно мог оставаться стабильным.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что произойдет, если Гольфстрим разрушится.