На Филиппинах произошло мощное землетрясение: есть много раненых и погибших (видео)

Мощное землетрясение магнитудой 6,9 балла произошло в центральной части Филиппин. Погибло 69 человек, зарегистрировано более 150 раненых, больницы переполнены, угрозы цунами нет.

Related video

Как сообщает Reuters, сейсмологи зафиксировали несколько афтершоков после основного толчка. Филиппинская береговая охрана уже отправила судно с подкреплением медицинским персоналом, а президент Фердинанд Маркос-младший мобилизовал кабинет министров и гарантировал быстрое оказание помощи пострадавшим регионам.

По состоянию на утро количество погибших достигло 69 человек. Представитель гражданской обороны Раффи Алехандро подтвердил, что больница в городе Бого, расположенном вблизи эпицентра, не справляется с потоком пострадавших.

"Мы оцениваем ущерб, мы оцениваем потребности", — сказал президент Фердинанд Маркос-младший после раздачи помощи в пострадавших районах.

Мощное землетрясение магнитудой 6,9 балла произошло в центральной части Филиппин

Филиппинская береговая охрана направила судно с десятками врачей, медсестер и другого медицинского персонала в город Бого. Национальное агентство по вопросам стихийных бедствий сообщило, что количество раненых может возрасти.

Мэр муниципалитета Сан-Ремихио Мариано Мартинес сообщил об 11 погибших в своем районе. Среди жертв — ребенок 12 лет.

"Наша первая главная проблема — это поиск пострадавших, идентификация людей, которые нуждаются в помощи", — сказал он.

Вице-мэр Сан-Ремихио Алфи Рейнс заявила, что среди погибших были люди, которые играли в баскетбол в спортивном комплексе в момент его частичного обрушения. Она обратилась с просьбой предоставить еду и воду для эвакуированных, а также тяжелое оборудование для поисково-спасательных работ.

"Идет сильный дождь, и нет электричества, поэтому нам очень нужна помощь, особенно в северной части, поскольку там дефицит воды после того, как землетрясение повредило линии снабжения", — сказала Рейнс.

Филиппинское сейсмологическое агентство Phivolcs сообщило об около 800 афтершоках и предупредило о возможности дальнейших толчков.

Международный аэропорт Мактан-Себу, второй по загруженности в стране, продолжает работать в штатном режиме. Масштабы ущерба в других районах острова Себу, где проживает 3 миллиона 400 тысяч человек, пока что оцениваются.

Напомним, Филиппины расположены в Тихоокеанском "огненном кольце", где распространены вулканическая активность и землетрясения.

Как сообщал Фокус, супертайфун "Рагаса", также известный как "Нандо", стремительно обрушился на Юго-Восточную Азию. Основной удар стихии приходится на Филиппины, где эксперты предупреждают о возможной "масштабной катастрофе". Из-за надвигающейся стихии более 10 000 человек были эвакуированы.

Фокус также писал, что в прошлом году на Филиппины упал метеорит.