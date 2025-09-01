Землетрус у Афганістані забрав сотні життів: масштаби трагедії зростають (відео)

На північному сході Афганістану стався землетрус магнітудою 6,0. Кількість жертв вимірюється сотнями, дані про постраждалих уточнюються.

Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на місцеві та міжнародні агентства. Стихія зруйнувала численні будівлі, рятувальники продовжують пошуки тих, хто вижив, однак точний масштаб трагедії досі невідомий.

За даними державного інформаційного агентства "Бахтар", на яке посилаються AP та DPA, загинули щонайменше 250 людей, ще приблизно 500 отримали поранення у провінції Кунар.

Водночас Reuters інформує, що кількість жертв може бути вдвічі більшою: посилаючись на Radio Television Afghanistan (RTA), агентство повідомляє про приблизно 500 загиблих і ще тисячу постраждалих.

"Кількість загиблих і поранених висока, але оскільки до району важко дістатися, наші команди все ще перебувають на місці", – зазначив речник Міністерства охорони здоров’я Афганістану Шарафат Саман.

Керівник інформаційного відділу провінції Кунар Наджибулла Ханіф підтвердив, що сотні поранених вже доправлені до лікарень. Він наголосив, що дані можуть змінюватися, адже повідомлення з віддалених населених пунктів надходять із затримкою.

Землетрус в Афганістані призвів до руйнування багатьох глиняних і кам’яних будинків. Під завалами тривають пошуки тих, хто міг вижити.

За інформацією Геологічної служби США (USGS), поштовхи магнітудою 6,0 зафіксували опівночі поблизу афгано-пакистанського кордону на глибині приблизно десяти кілометрів.

Регіон залишається сейсмічно активним, адже тут сходяться Аравійська, Індійська та Євразійська плити.

