Землетрясение в Афганистане унесло сотни жизней: масштабы трагедии растут (видео)

На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,0. Количество жертв измеряется сотнями, данные о пострадавших уточняются.

Related video

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на местные и международные агентства. Стихия разрушила здания, спасатели продолжают поиски выживших, однако точный масштаб трагедии до сих пор неизвестен.

По данным государственного информационного агентства "Бахтар", на которое ссылаются AP и DPA, погибли по меньшей мере 250 человек, еще около 500 получили ранения в провинции Кунар.

В то же время Reuters информирует, что количество жертв может быть вдвое больше: ссылаясь на Radio Television Afghanistan (RTA), агентство сообщает о примерно 500 погибших и еще тысяче пострадавших.

"Количество погибших и раненых высокое, но поскольку до района трудно добраться, наши команды все еще находятся на месте", — отметил представитель Министерства здравоохранения Афганистана Шарафат Саман.

Погибли по меньшей мере 250 человек

Руководитель информационного отдела провинции Кунар Наджибулла Ханиф подтвердил, что сотни раненых уже доставлены в больницы. Он отметил, что данные могут меняться, ведь сообщения из отдаленных населенных пунктов поступают с задержкой.

Землетрясение в Афганистане привело к разрушению многих глиняных и каменных домов. Под завалами продолжаются поиски тех, кто мог выжить.

По информации Геологической службы США (USGS), толчки магнитудой 6,0 зафиксировали в полночь вблизи афгано-пакистанской границы на глубине около десяти километров.

Регион остается сейсмически активным, ведь здесь сходятся Аравийская, Индийская и Евразийская плиты.

Как сообщал Фокус, вулканический остров в Италии может уйти под воду во время очередного землетрясения.

Фокус также писал, что обитатели самых глубоких недр Земли питаются землетрясениями, в буквальном смысле.