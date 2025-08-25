Готовят на вулкане: где в Италии уживаются с горами, которые могут их убить (фото)

Вулканический остров Искья может уйти под воду во время очередного землетрясения, а сразу три дремлющих вулкана угрожают извержениями. Но местные жители настолько сжились с постоянной опасностью, что столетиями используют вулканические фумаролы, как естественные плиты.

Искья славится своими целебными термальными водами, а также блюдами, которые готовят прямо на вулканическом огне, пишет ВВС.

Вулканический остров славится своей "геотермальной кухней"

Остров расположен в Тирренском море, в северной части входа в Неаполитанский залив, у западного побережья Италии. В центральной части острова расположены вулканы Эпомео и Тработти, а еще один, Монте-Вецци, находится на юго-востоке.

Последние извержения на Искье произошли в 1301 году. Но в новейшее время Искья неоднократно страдала от землетрясений, последнее из которых произошло в 2017 году. Однако вулканы только дремлют, и фумаролы, трещины в кратерах из которых выходят газы и пар, служат местным жителям очагами.

Так, в приморском ресторане Chalet Ferdinando a Mare еду готовят прямо на вулкане.

Под террасой находится участок песка, окруженный забором. На нем предупреждающие знаки: "Вход посторонним запрещен. Песок горячий 100 градусов".

Фумаролы на пляже огорожены забором Фото: tripadvisor

Приготовление еды в фумароле — это не кулинарный трюк, а традиция Искьи.

"Мой отец всегда готовил на песке. В этой части острова мы готовим на вулкане все: курицу, картофель, осьминогов, овощи, рыбу, мидии", — говорит одна из местных жительниц.

Искья изобилует фумаролами, но самые жаркие из них – в заливе Маронти. Поколения искьянцев приезжают сюда готовить, заворачивая еду и закапывая ее в песок.

Еду готовят прямо на огне вулканов Фото: tripadvisor

"Мы устраивали вечеринки на пляже, готовя под песком. И с музыкой", – вспоминает Фернанда Иаконо, которая управляет местным отелем.

Островитяне готовят круглый год, но каждое лето эта традиция достигает своего апогея.

"Все жители Искьи делают это хотя бы раз в год. Летом, особенно на закате, мы идем на пляж, закапываем еду в песок и, пока она готовится, купаемся в море, теплом благодаря вулканическому пару, поднимающемуся из воды", — говорит Марианджела Маттера, эксперт по организации досуга.

Приготовление пищи в фумаролах требует специальных знаний: песок может вызвать серьезные ожоги. К счастью, некоторые рестораны острова специализируются на "геотермальной кухне", что позволяет гостям Искьи летом самим приобщиться к этой заветной традиции.

Фумарола прямо посреди улицы Фото: tripadvisor

Эта уникальность удивляет даже итальянцев. Элеонора Качиалли, родом из Рима, открыла для себя этот обычай только после переезда на Искью в 1980-х годах.

"Мы приправили курицу маслом, розмарином, солью и перцем. Затем завернули ее в фольгу и закопали в песок. Когда мы открыли пакеты и увидели дымящуюся, идеально приготовленную еду, это было поразительно. Будучи римлянкой, я понятия не имела о существовании чего-то подобного", — рассказывает она.

Остров настолько вулканический, что сам по себе является источником энергии.

Сейсмический след Искьи ощущается повсюду: от целебных термальных источников до древнеримского поселения Аэнария , затонувшего в результате извержения 2000 лет назад. Хотя извержения и оползни всегда возможны, почва Искьи особенно плодородна, что придает ее растениям богатый вкус. Вино, которое здесь подают, тоже вулканическое – из винограда, выращенного на магматической почве.

Хотя текстов, описывающих приготовление пищи в фумаролах на Искье, не обнаружено до XXI века, большинство местных жителей считают, что эта традиция восходит либо к древним грекам, основавшим остров как свою первую итальянскую колонию в 750 году до н. э., либо к древним римлянам ; и те, и другие ценили вулканические свойства острова.

Почитание островитянами фумарол также унаследовано от их предков. Древние жители Искьи считали, что их остров возник, когда Зевс бросил целую скалу в великана Тифона. Когда он пытается выбраться из-под скалы – остров трясется, а его гневное дыхание и есть фумаролы.

Напомним, более 150 лет назад на Земле произошло масштабное извержение вулкана, которое изменило привычный нам мир на несколько недель.

А 30 июля на Камчатке произошло одно из крупнейших землетрясений за всю историю наблюдений, которое, как считают ученые, может спровоцировать извержения вулканов вдоль "Огненного кольца".