Небо стало красным, а Луна — голубой: что изменило мир и разорвало барабанные перепонки людей

Более 150 лет назад на Земле произошло масштабное событие, изменившее привычный нам мир на несколько недель. Ученые обнаружили, что небо изменило цвет на красный, закаты стали зелеными, а барабанные перепонки людей, находившихся в 60 км от эпицентра, были разорваны.

Осень 1883 года была не похожей ни на одну другую: в сумеречные часы закаты и восходы солнца окрасились в красный с яркими оттенками зеленого и фиолетового, а Луна приобрела голубой оттенок. Хотя последствия были видны даже в Европе и Америке, виновником стал вулкан Кракатау в Индонезии, который взорвался в результате одного из самых разрушительных и смертоносных событий в истории, пишет IFLScience.

Разрушительное извержение Кракатау

Вулкан Кракатау расположен в Зондском проливе между индонезийскими островами Ява и Суматра. В мае 1883 года гигант проснулся и начал ворчать, вызвав вулканическую активность, кульминация которой наступила 227 августа. По данным исследователей, извержение стало катастрофическим, а его мощность была сопоставима с взрывом 200-мегатонной бомбы. Для сравнения, мощнейшая в истории ядерная бомба, "Царь-бомба" СССР, имела мощность около 50 мегатонн.

Известно, что извержение разрушило остров, вызвало ударные волны по всему миру и затемнило небо в тысячах километров от эпицентра. Ученые оценивают громкость самого взрыва в более чем 310 децибел — этого оказалось достаточно, чтобы разорвать барабанные перепонки моряков, находившихся на корабле в 64 километрах от эпицентра событий.

В результате извержения, как известно, погибло около 36 000 человек, а 165 населенных пунктов были полностью разрушены — основной причиной разрушений стало мощное цунами. Кроме того тысячи людей погибли в потоке горячего газа и вулканического вещества, достигшего ближайшего острова Суматра.

Эту фотографию извержения Кракатау сделал неизвестный Фото: Leiden University Libraries

Последствия извержения Кракатау

Исследования показывают, что последствия извержения вулкана вовсе не ограничились этим уголком Юго-Восточной Азии. В течение следующих нескольких месяцев средняя приземная температура опустилась на 0,6°C — причиной стал выброс пепла и газов, которые буквально на время затмили Солнце.

Присутствие этого пепла, а также вулканических газов в атмосфере Земли оказало своеобразное влияние на свет, проходящий через небо. В обычные дни красные и оранжевые оттенки закатов возникают из-за того, что солнечный свет проходит через большую часть атмосферы под малым углом. Более короткие синие волны рассеиваются, уступая место более длинным красным. Однако когда воздух полон аэрозолей, подобных тем, что выбрасываются во время извержения вулканов, эффект может усиливаться.

Исследователи отмечают, что эти же оптические эффекты на самом деле сделали Луну более синей, чем обычно. Отметим, что эти эффекты продлились около недель, а затем ситуация понемногу пришла в норму.

Любопытно, что эффекты от извержения вулкана Кракатау на самом деле ощущались по всему земному шару, а не только в Азии. Например, спустя 5 часов после извержения западный горизонт в Нью-Йорке неожиданно вспыхнул красным.

Ранее Фокус писал о том, что жуткие зеленые закаты повторятся снова, как в 1883 году.