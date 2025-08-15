Небо стало червоним, а Місяць — блакитним: що змінило світ і розірвало барабанні перетинки людей

Понад 150 років тому на Землі сталася масштабна подія, що змінила звичний нам світ на кілька тижнів. Вчені виявили, що небо змінило колір на червоний, заходи сонця стали зеленими, а барабанні перетинки людей, які перебували за 60 км від епіцентру, були розірвані.

Осінь 1883 року була не схожою на жодну іншу: у сутінкові години захід і схід сонця забарвилися в червоний з яскравими відтінками зеленого і фіолетового, а Місяць набув блакитного відтінку. Хоча наслідки було видно навіть у Європі та Америці, винуватцем став вулкан Кракатау в Індонезії, який вибухнув унаслідок однієї з найруйнівніших і смертоносних подій в історії, пише IFLScience.

Руйнівне виверження Кракатау

Вулкан Кракатау розташований у Зондській протоці між індонезійськими островами Ява і Суматра. У травні 1883 року гігант прокинувся і почав бурчати, викликавши вулканічну активність, кульмінація якої настала 227 серпня. За даними дослідників, виверження стало катастрофічним, а його потужність була порівнянна з вибухом 200-мегатонної бомби. Для порівняння, найпотужніша в історії ядерна бомба, "Цар-бомба" СРСР, мала потужність близько 50 мегатонн.

Відомо, що виверження зруйнувало острів, спричинило ударні хвилі по всьому світу і затемнило небо за тисячі кілометрів від епіцентру. Учені оцінюють гучність самого вибуху в понад 310 децибелів — цього виявилося достатньо, щоб розірвати барабанні перетинки моряків, які перебували на кораблі за 64 кілометри від епіцентру подій.

Унаслідок виверження, як відомо, загинуло близько 36 000 осіб, а 165 населених пунктів було повністю зруйновано — основною причиною руйнувань стало потужне цунамі. Крім того, тисячі людей загинули в потоці гарячого газу та вулканічної речовини, що досяг найближчого острова Суматра.

Цю фотографію виверження Кракатау зробив невідомий Фото: Leiden University Libraries

Наслідки виверження Кракатау

Дослідження показують, що наслідки виверження вулкана зовсім не обмежилися цим куточком Південно-Східної Азії. Протягом наступних кількох місяців середня приземна температура опустилася на 0,6°C — причиною став викид попелу і газів, які буквально на час затьмарили Сонце.

Присутність цього попелу, а також вулканічних газів в атмосфері Землі справила своєрідний вплив на світло, що проходить через небо. У звичайні дні червоні та помаранчеві відтінки заходів сонця виникають через те, що сонячне світло проходить через більшу частину атмосфери під малим кутом. Коротші сині хвилі розсіюються, поступаючись місцем довшим червоним. Однак коли повітря сповнене аерозолів, подібних до тих, що викидаються під час виверження вулканів, ефект може посилюватися.

Дослідники зазначають, що ці ж оптичні ефекти насправді зробили Місяць синішим, ніж зазвичай. Зазначимо, що ці ефекти тривали близько тижнів, а потім ситуація потроху прийшла в норму.

Цікаво, що ефекти від виверження вулкана Кракатау насправді відчувалися по всій земній кулі, а не тільки в Азії. Наприклад, через 5 годин після виверження західний горизонт у Нью-Йорку несподівано спалахнув червоним.

Раніше Фокус писав про те, що моторошні зелені заходи сонця повторяться знову, як у 1883 році.