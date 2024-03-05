Моторошні зелені заходи сонця повторяться знову, як 1883 року: що з'ясували вчені

Дослідники розгадали загадку незвичайних заходів сонця, які спостерігалися після виверження Кракатау.

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Вчені з'ясували, чому після виверження вулкана Кракатау в 1883 році, на Землі спостерігалися дивні зелені заходи сонця, пише New Scientist.

За словами авторів нового дослідження, незвичайний відтінок заходів сонця був спричинений великою кількістю аерозолів сірки, яка потрапила в стратосферу після виверження вулкана.

"Як фізика і природа могли створити зелений відтінок сутінків?", — ставив запитання автор дослідження з Університету Грайфсвальда в Німеччині Крістіан фон Савіньї.

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Згідно зі свідченнями очевидців, зелені заходи сонця з'явилися 1883 року через кілька місяців після виверження Кракатау в Індонезії.

Наприклад, метеоролог із Лондона Ролло Рассел описував "чудову білувато-зелену опалесценцію над сонцем на заході сонця".

"Ми не знаємо, який це був відтінок зеленого насправді", — каже Савіньї.

Але вчений і його команда використовували модель, щоб зрозуміти, як світло розсіюватиметься, поглинатиметься і передаватиметься в атмосфері з різною кількістю сірчаних аерозолів. Саме їх викинув в атмосферу вулкан під час свого виверження.

Для того, щоб із землі заходи сонця здавалися зеленими, частинки аерозолів мають бути дуже великими — від 500 до 700 нанометрів у поперечнику. Частинок сірки також повинно було бути дуже багато, щоб розсіювати більшу частину світла, що надходить на Землю.

Такий аналіз надав дані, які неможливо було зібрати будь-яким іншим чином. Експерт Метью Тухі з Університету Саскачевану в Канаді каже, що інформацію про розмір частинок сірки в атмосфері Землі неможливо дізнатися з крижаних кернів. За його словами, додаткові подробиці цього аналізу за оцінками матеріалу Кракатау, викинутого в атмосферу, можуть допомогти поліпшити наше розуміння впливу виверження на клімат.

Дослідники також стверджують, що це був не останній зелений захід сонця на Землі, незважаючи на те, що це дуже рідкісне явище. На підставі запису крижаних кернів про виверження вулканів, Савіньї підрахував, що досить сильні виверження із зеленими заходами сонця відбуваються приблизно один раз на століття.

Нагадаємо, найбільше виверження в історії людства сталося 7300 років тому. Дослідники виявили наймасштабніше виверження за всю історію людей — раніше вчені вважали, що це був зовсім інший вулкан, в іншому місці.