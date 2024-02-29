Найбільше виверження в історії людства сталося 7300 років тому: що відомо

Дослідники виявили наймасштабніше виверження за всю історію людей — раніше вчені вважали, що це був зовсім інший вулкан, в іншому місці.

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Виверження Кікай-Акахоя тепер офіційно визнано найбільшим вулканічним вибухом у зареєстрованій історії людства — вчені виявили, що внаслідок цього виверження було викинуто неймовірні від 332 до 457 кубічних кілометрів вулканічної породи й попелу, пише Live Science.

Це виверження сталося 7300 років тому біля південно-західного узбережжя Японії. Зазначимо, що вченим і раніше було відомо про цю вулканічну подію в історії Землі, проте вони не підозрювали, що вона була настільки сильною і масштабною. Раніше вчені припускали, що рекордним виверженням в історії людство був вибух гори Тамбора в Індонезії в 1815 році, проте нові дані свідчать, що виверження Кікай-Акахоя викинуло в повітря майже вдвічі більше каміння і попелу.

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Відомо. Що вибух стався в тому місці, де Філіппінська тектонічна плита прослизає під Євразійську плиту. За словами професора вулканології в Університеті Клерман-Овернь у Франції Тіма Друітта, який рецензував нове дослідження, за останні 140 000 років вулкан Кікай спричинив три великих виверження, останнім з яких стало виверження Кікай-Акахойя.

Цікаво, що вчені й раніше знали про це виверження вулкана, проте не підозрювали, що воно було настільки сильним. Завдяки новим даним вченим вдалося розширити те, що нам відомо про вулкан сьогодні. Зазначимо, що раніше вченим було важко визначити розмір виверження і причину його виникнення загалом, оскільки до підводного вулкана надзвичайно складно підібратися.

Під час нової роботи вчені зібрали сейсмічні дані та створили детальну карту морського дна навколо вулкана. На карті виявлено великі підводні відкладення, зразки яких команда відібрала шляхом буріння морського дна в декількох місцях, використовуючи робота з дистанційним управлінням. У результаті їм вдалося витягти необхідні керни.

Команда виявила, що винесені на поверхню попіл і порода вкрили 4500 квадратних кілометрів території: тут виявили вулканічне скло, відповідне складу і часу виверження Кікай-Акахойя. Автори дослідження також виявили, що скло та інші уламки склали близько 71 кубічного кілометра матеріалу, викинутого в море внаслідок виверження. Для порівняння ці уламки майже вдвічі перевищують попередні оцінки вчених.

Далі команда об'єднала нові дані з уже наявними оцінками вулканічних уламків, розсипаних по суші. Загалом мегавиверження викинуло від 332 до 457 кубічних кілометрів матеріалу. Для порівняння. Цього достатньо, щоб двічі заповнити озеро Тахо в США.

Таким чином учені дійшли висновку, що саме виверження Кікай-Акахойя є найбільшим виверженням "голоцену" — геологічного періоду, що розпочався 12 000 — 15 000 років тому наприкінці останнього льодовикового періоду, в якому ми й живемо досі.

Раніше Фокус писав про те, що земля в Ісландії знову розверзнеться: під поверхнею накопичилася небезпечна кількість магми.