Конец света: землетрясение на Камчатке может спровоцировать все вулканы Огненного кольца

30 июля на Камчатке произошло одно из крупнейших землетрясений за всю историю наблюдений. Эксперты предупреждают, что цунами, обрушившиеся на Японию , Гавайи и западное побережье США, могут оказаться не единственными последствиями этого землетрясения магнитудой 8,8.

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Ученые утверждают, что землетрясение может спровоцировать извержения вулканов вдоль "Огненного кольца" — цепи вулканов, протяженностью 40 000 км, расположенной в Тихом океане, сообщает Daily Mail.

Извержение вулкана Ключевская сопка

Насколько такой сценарий возможен – неизвестно. Но если это произойдет, то последствия будут катастрофическими.

В Огненном кольце расположено более 425 вулканов, что составляет 75 процентов всех активных вулканических объектов на Земле.

Сюда входят некоторые из крупнейших вулканов мира, такие как гора Сент-Хеленс в США, Фуджи-сан в Японии и Кракатау в Зондском проливе.

Профессор Валентин Тролль, вулканолог из Упсальского университета, рассказал, что последствия этих комбинированных извержений варьируются от "локального выпадения пепла и связанных с этим проблем с инфраструктурой до проблем с воздушным движением и долгосрочных климатических проблем из-за большого количества частиц, выбрасываемых в атмосферу".

"Если это произойдет, что на данный момент маловероятно, то в течение нескольких лет после извержений может наступить вулканическая зима", — отметил профессор.

Однако некоторые ученые утверждают, что сильные землетрясения, такие как на Камчатке, могут спровоцировать извержения по всей цепи.

Извержения вулканов происходят вдоль Огненного кольца, где одна тектоническая плита задвигается под другую, что позволяет магме подниматься из жидкой мантии Земли.

Теперь ученые полагают, что сильные землетрясения повышают вероятность извержения.

Профессор Тролль говорит: "Сейсмические ударные волны могут распространяться от эпицентра землетрясения на сотни и тысячи километров и, таким образом, могут сотрясать вулканы и вулканические системы, которые уже близки к извержению. Это, в свою очередь, может привести к более частой вулканической активности".

Ученые полагают, что извержение Ключевской сопки, самого высокого из действующих вулканов Евразии, могло быть вызвано разрушением магматической камеры вулкана землетрясением. Ключевская сопка находится в 450 км к северу от административного центра региона, города Петропавловска-Камчатского.

Что произойдет, если произойдет извержение Огненного кольца

Если произойдет извержение вулканов Огненного кольца, то первыми пострадают районы, расположенные вблизи вулканов. Учитывая, что Огненное кольцо проходит через 15 стран, эти извержения, несомненно, будут иметь чрезвычайно разрушительные последствия на местном уровне.

Огненное кольцо проходит через 15 стран Фото: National Geograophic

Извержения вплоть до седьмого уровня по индексу вулканической активности, такие же мощные, как Кракатау, будут происходить по всей цепи вулканов. Выброс пепла в атмосферу может привести к крушению самолетов и вызвать глобальный хаос. Выброс пыли и серы в атмосферу приведет к глобальному похолоданию.

Хотя для полной уверенности нужны дополнительные доказательства, некоторые эксперты полагают, что это может произойти после землетрясения на Камчатке.

Стоит отметить, что извержения вулканов классифицируются в соответствии с индексом вулканической активности (VEI), где VEI, равный единице, соответствует выбросу в воздух 10 000 кубических метров материала.

Самое крупное извержение, когда-либо зарегистрированное (VEI 7), произошло на вулкане Тамбора в 1815 году, когда в атмосферу было выброшено 160 кубических километров материала, а взрыв был слышен на расстоянии более 2600 км.

Сравнение самых мощных извержений вулканов в мире

За последние 10 000 лет произошло всего 13 извержений с индексом VEI, равным семи; 11 из них произошли на Огненном кольце. Но ученые-вулканологи уверены, что не существует сценария по которому бы все вулканы Огненного кольца начали извергаться одновременно, что вселяет некоторую надежду.

Ранее Фокус писал, что только за 10 минут на Камчатке произошло пять землетрясений с различной магнитудой. Стихия докатилась до закрытого города Вилючинск, где стоят российские атомные субмарины. И официально не сообщалось, что с ними произошло.

Напомним, землетрясение на Камчатке магнитудой 8.8 баллов спровоцировало волну афтершоков и цунами в Тихоокеанском регионе. Последствия стихии ощутили в Японии и на Гавайях, где тысячи людей устремились в горы, чтобы спастись от цунами.