Восемь толчков за час: землетрясение на Камчатке продолжается, атомные подлодки РФ в зоне риска

Только за 10 минут на Камчатке произошло пять землетрясений различной магнитудой. Стихия докатилась до закрытого города Вилючинск, где стоят российские атомные субмарины.

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Восемь толчков магнитудой от 4,8 до 6,1 зафиксировано за последний час на Камчатском полуострове России. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение на Камчатке — зафиксированы новые толчки

"ТАСС" пишет о пяти землетрясениях различной магнитудой только за 10 минут на российской Камчатке.

Очевидцы замечают, что только за последние полтора часа произошло более 15 толчков и все они были ощущаемыми.

Кадры извергающегося вулкана Ключевская Сопка расходятся по мессенджерам местных жителей. Ожидается, что афтершоки после землетрясения на Камчатке продолжатся не менее месяца.

Ключевская Сопка извергается в среднем раз в 5-7 лет

Стоит отметить, что Ключевская Сопка — самый высокий активный вулкан в Евразии. Он извергается в среднем раз в 5-7 лет.

Землетрясение на Камчатке — атомные подлодки РФ в зоне риска

Землетрясение на Камчатке затронуло закрытый город Вилючинск, где стоят российские атомные подлодки. OSINT-проект Frontelligence Insight отмечает, что субмарины могли получить повреждения.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 100 км от Авачинской бухты, базы Тихоокеанского флота РФ. В закрытом городе стоят подлодки типа "Борей" и четвертого поколения "Император Александр III" и "Красноярск".

В Авачинской бухте находятся несколько ключевых объектов российского подводного флота и военно-морской инфраструктуры:

Северо-Восточный ремонтный центр, обслуживающий дизельные и атомные подводные лодки;

база подводных лодок "Рыбачий", там стоят подводные лодки Тихоокеанского флота;

специализированный причал для погрузки баллистических ракет на подводные лодки.

Масштабы ущерба военной инфраструктуре от землетрясения на Камчатке неясны, но возможны некоторые разрушения, полагают исследователи.

Напомним, сегодняшнее землетрясение на Камчатке магнитудой 8.8 баллов спровоцировало волну афтершоков и цунами в Тихоокеанском регионе. Последствия стихии ощутили в Японии.

Землетрясение на Камчатском полуострове стало шестым по силе за всю историю наблюдений. Эпицентр находился на глубине около 19 километров.