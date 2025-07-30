Землетрясение на Камчатке: цунами угрожает военной базе США, Японии и всему миру (видео)

На российской Камчатке отсутствует система раннего оповещения о землетрясениях, поэтому когда в регионе случаются подземные толчки, об угрозе цунами и афтершоках сообщается постфактум. Сейчас гигантские волны угрожают всему тихоокеанскому региону, а Камчатку продолжит "трясти" еще несколько месяцев.

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Землетрясение на Камчатке магнитудой 8.7 баллов произошло на российской Камчатке на Дальнем Востоке и спровоцировало волну афтершоков, а также волны цунами, которые будут угрожать тихоокеанскому региону еще не менее суток. В США отмечают, что магнитуда была выше: 8,8 баллов и сообщили о серии сильных афтершоков магнитудой до 6,9. По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение вошло в десятку крупнейших землетрясений за всю историю наблюдений. Последствия уже чувствуются – в Японии на пляж выбросились киты и кашалоты. Фокус собрал все, что известно о самом мощном землетрясении с 1952 года.

Землетрясение на Камчатке, что известно

Эпицентром мощного землетрясения в Камчатском крае стала акватория Тихого океана на глубине от 17 километров до 30 км в 144 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Землетрясение на Камчатке

Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим за последние 73 года. Магнитуда достигает до 8.7. В районе Петропавловска-Камчатского сохраняется высокая сейсмическая активность. На всей территории Курильских островов также действует режим ЧС. После землетрясения было эвакуировано 2,7 тысячи жителей.

Интересно, но системы раннего оповещения, как в Японии, на Камчатке нет.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Камчатка, хотя и является одним из самых сейсмоактивных регионов России, имеет ограниченную плотность сейсмических станций для мониторинга в реальном времени. Сейсмологические исследования на Камчатке проводятся Камчатским филиалом Единой геофизической службы РАН, но они сосредоточены на мониторинге и анализе данных, а не на оперативном оповещении населения. Приоритет отдается ликвидации последствий, а не превентивным мерам, таким как раннее оповещение. Поэтому можно сказать, что для местных жителей мощнейшее землетрясение стало сюрпризом.

Было разрушено несколько зданий: жилых и административных, — в том числе больница и роддом, — серьезно повреждено здание аэропорта, пострадала женщина, на которую упали плиты с потолка. На видео с места событий видно, что сирена не звучала и люди начали выбегать на улицу только когда здания начали разрушаться.

Северо-Курильс буквально смыло волной цунами

После возникла угроза цунами и огромные волны затопили порт Северо-Курильска Сахалинской области. Также затоплено и разрушено рыбопромышленное предприятие "Алаид".

Фото: Соцсети

Порт Северо-Курильска накрыло цунами Фото: URA.RU

Всего на Курильских островах после землетрясения эвакуировано 2,7 тысяч человек. Уже прошло четыре волны цунами, но так как продолжаются афтершоки (небольшие подземные толчки после землетрясения), а цикл цунами составляет около часа, опасность сохраняется.

Землетрясение на Камчатке угрожает всему миру

Первой страной, которая ощутила последствия землетрясения на Камчатке, стала Япония. Подземные толчки магнитудой 2 балла зафиксировали на Хоккайдо. Цунами наблюдались в разных местах от Хоккайдо до Окинавы, и океанические датчики показывают, что опасность сохраняется. 2 миллиона человек эвакуировали из прибрежных зон. В порту Куджи в префектуре Иватэ, в 13:52 было зафиксировано цунами высотой 1,50 м. Жителей призывают взобраться на возвышенности.

Около 4000 рабочих были эвакуированы с атомной электростанции "Фукусима-1".

В качестве меры предосторожности также временно приостановлен обычный сброс очищенных радиоактивных сточных вод с объекта в море.

Ранее станция оказалась в центре крупного ядерного инцидента после землетрясения и цунами, что привело к отключению электросети и повреждению почти всех резервных источников энергии электростанции. Инцидент привел к радиоактивному загрязнению окружающей территории и считается крупнейшим ядерным инцидентом со времен катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Власти подтвердили, что "все рабочие и служащие" были эвакуированы с АЭС "Фукусима-1" и на месте происшествия "никаких отклонений" не обнаружено.

Но на пляжах Японии несколько китов и кашалотов выбросились на берег из-за дезориентации.

Погибшие киты и кашалоты в Японии

Также тревога объявлена и в США, Мексике, Чили, Перу, Китае, Колумбии и ряде других стран.

Волны цунами достигли западного побережья США, прибыв рано утром в среду вдоль береговых линий Вашингтона, Орегона и Калифорнии. Национальный центр предупреждения о цунами (NTWC) сообщил, что в Арена-Коув в Калифорнии наблюдались волны цунами высотой пять метров над уровнем прилива.

Океан отступает перед цунами на Гавайях

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщает, что волны высотой до 1,7 метра обрушились на Гавайские острова вскоре после 21:30 (07:30 по Гринвичу).

Губернатор Джош Грин ранее заявлял, что никаких последствий на Гавайях не наблюдалось, но все рейсы в/из Мауи были отменены.

Последствия цунами на Гавайях

Власти Французской Полинезии объявили предупреждение о цунами для архипелага Маркизских островов. Ожидается, что волны высотой от 1,10 до 2,20 метра обрушатся на острова Уа-Хука, Нуку-Хива и Хива-Оа в ночь со вторника на среду. Французская Полинезия состоит из 118 островов, объединенных в пять архипелагов в Тихом океане.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) сегодня объявило об угрозе цунами для Папуа-Новой Гвинеи, Соломоновых Островов и Вануату.

Также известно, что цунами наблюдалось на острове Гуам, где находится военная база США.

Почему землетрясения происходят на Курильских островах

Курильские острова расположены в пределах Курило-Камчатской островной дуги, которая является частью Тихоокеанского огненного кольца — региона с высокой сейсмической и вулканической активностью. Эта зона характеризуется субдукцией, процессом, при котором Тихоокеанская тектоническая плита погружается под Охотскую плиту (или Северо-Американскую плиту, в зависимости от интерпретации границ).

Землетрясение на Камчатке в прямом эфире местного радио

Курильский регион находится на границе этих плит, что делает его одним из самых сейсмоактивных в мире.

Землетрясения на Курилах могут быть как мелкофокусными (глубина 0–70 км), так и глубокофокусными (до 600 км), что связано с погружением плиты в мантию. Например, землетрясение 30 июля 2025 года магнитудой 8,8 произошло на глубине около 30 км, что типично для зоны субдукции.

Стоит помнить, что Курильские острова представляют собой цепь вулканических островов, сформированных в результате субдукции. Наличие активных вулканов (например, Алаид, Эбеко, Чикурачки) свидетельствует о высокой тектонической активности. Также там регулярно происходят землетрясения, как и в соседней Японии.

Землетрясение на Камчатке

Исторические события, такие как землетрясение на Итурупе 1963 года (магнитуда 8,5) или Симуширское землетрясение 2006 года (магнитуда 8,3), подтверждают высокую сейсмическую опасность. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, в районе Курил ежегодно фиксируются сотни землетрясений, большинство из которых слабые (магнитуда 3–5), но сильные события (магнитуда 7 и выше) происходят раз в несколько лет.

А так как движение плит в зоне Курило-Камчатского желоба является непрерывным геологическим процессом, который невозможно остановить, то и землетрясения — это естественный, хотя и разрушительный механизм.

Топ-10 самых мощных землетрясений в истории

Магнитуда 9,5 (1960). Био-Био, Чили — Землетрясение, известное как Вальдивийское или Великое чилийское, стало крупнейшим землетрясением в истории, унесшим жизни 1655 человек и оставившим без крова 2 миллиона человек.

Магнитуда 9,2 (1964 г.). Аляска, США. Часто называемое Великим Аляскинским землетрясением, землетрясением в заливе Принс-Уильям или землетрясением Страстной пятницы, это землетрясение и последовавшее за ним цунами унесли жизни 130 человек и нанесли ущерб на сумму 2,3 миллиарда долларов.

Магнитуда 9,1 (2004 г.). Суматра, Индонезия. Землетрясение на Суматре и Андаманских островах вызвало мощное цунами и унесло жизни более 280 000 человек, а также привело к перемещению 1,1 миллиона человек в Южной Азии и Восточной Африке.

Магнитуда 9,1 (2011 г.). Тохоку, Япония. Землетрясение, названное Великим землетрясением Тохоку, и последовавшее за ним цунами унесли жизни более 15 000 человек и оставили без крова еще 130 000 человек.

Магнитуда 9,0 (1952). Камчатский край, Россия — Первое в мире зарегистрированное землетрясение магнитудой 9 вызвало мощное цунами, обрушившееся на Гавайи и причинившее ущерб более чем на 1 миллион долларов.

Напомним, Фокус писал о Тихоокеанском огненном кольце. Это подковообразный пояс вулканов, известный своими взрывными извержениями и мощными подземными толчками. Этот огромный пояс опоясывает большую часть Тихого океана и порождает самые разрушительные катаклизмы на планете.

Также стало известно, что на теле Земли появится еще одно "огненное кольцо": ученые знают, где оно образуется.