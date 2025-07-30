Землетрясение на Камчатке убило китов и кашалотов в Японии (видео)

В Японии звучат сирены из-за опасности цунами, которое спровоцировало мощное землетрясение на российской Камчатке. А из-за подземных толчков несколько китов выбросились на берег к востоку от Токио.

Related video

Волны уже обрушились на две префектуры Японии и на остров Хоккайдо. Киты и кашалоты выбросились на берег у города Татэяма к востоку от Токио. Ужасное зрелище транслировали все национальные каналы, сообщает NHK.

Киты погибли в Японии из-за землетрясения на Камчатке

Власти Японии сообщили о возможных волнах цунами после землетрясения магнитудой 8,8 у тихоокеанского побережья России 30 июля.

Киты могут выбрасываться на берег во время цунами из-за резких и резких перепадов уровня прибрежных вод и течений. Хотя волны цунами обычно проходят незамеченными в глубоких океанских водах, их воздействие усиливается по мере приближения к берегу.

Первоначальный сильный откат воды перед ударом волны может дезориентировать китов и запереть их на мелководье.

Предупреждение о цунами высотой до 3 метров объявлено вдоль тихоокеанского побережья Японии от Хоккайдо до Вакаямы. Власти призывают людей оставаться в эвакуации до тех пор, пока все предупреждения не будут сняты. Цунами наблюдалось на обширных территориях вдоль побережья, включая волну высотой 1,3 метра в порту Куджи в префектуре Иватэ. Цикл одной волны цунами может длиться около часа, так что опасность пока не миновала.

Однако волны все еще продолжают прибывать, сообщил Шиджи Киемото, специалист по реагированию на землетрясения и цунами. Предупреждение о цунами нарушило транспортную систему Японии. По данным операторов, было приостановлено паромное сообщение между Хоккайдо и Аомори на северной оконечности японского острова Хоншю, а также паромное сообщение между Токио и близлежащими островами, а также приостановлено или задержано движение некоторых пригородных поездов. Аэропорт Сендай временно закрыл свою взлетно-посадочную полосу. Японское агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями заявило, что пока сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало. В ответ на предупреждение о цунами агентство выпустило рекомендацию об эвакуации более 900 000 жителей вдоль тихоокеанского побережья Японии — от Хоккайдо до Окинавы. Японские атомные электростанции не сообщили об аномальных ситуациях. Компания Tokyo Electric Power Company Holdings, эксплуатирующая пострадавшую от цунами АЭС "Фукусима-1", сообщила, что около 4000 рабочих укрываются на возвышенностях на территории станции, удаленно контролируя ее безопасность.

Землетрясение на Камчатке: что известно

На российской Камчатке произошло самое сильное землетрясение с 1952 года. Согласно документам, составленным тогда японским правительством и экспертами, магнитуда землетрясения оценивалась в 9,0 баллов. Оно вызвало цунами высотой более 10 метров, которое дошло до Гавайских островов и Японии.

Местные власти сообщили о землетрясении магнитудой 8.7 баллов и назвали это "выдающимся" событием. Также заявили, что развивается сильный афтершоковый процесс, который "отлично" ощущается в Петропавловске-Камчатском. Сильные, ощутимые афтершоки будут продолжаться еще не менее месяца.

При таком масштабе события следует ожидать сильных афтершоков, с магнитудой до 7.5. Такие афтершоки могут вызвать колебания интенсивностью V-VI баллов в Петропавловске-Камчатском, и опасные цунами.

Напомним, Фокус писал о землетрясении на Камчатке, а также о том, что волны цунами могут достигнуть американского штата Гавайи.

Также вечером 20 июля на Камчатке произошла серия землетрясений, самые сильные из которых достигли магнитуды 7,4 балла.