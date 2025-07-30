Землетрус на Камчатці вбив китів і кашалотів у Японії (відео)

У Японії лунають сирени через небезпеку цунамі, яке спровокував потужний землетрус на російській Камчатці. А через підземні поштовхи кілька китів викинулися на берег на схід від Токіо.

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Хвилі вже обрушилися на дві префектури Японії і на острів Хоккайдо. Кити і кашалоти викинулися на берег біля міста Татеяма на схід від Токіо. Жахливе видовище транслювали всі національні канали, повідомляє NHK.

Кити загинули в Японії через землетрус на Камчатці

Влада Японії повідомила про можливі хвилі цунамі після землетрусу магнітудою 8,8 біля тихоокеанського узбережжя Росії 30 липня.

Кити можуть викидатися на берег під час цунамі через різкі та різкі перепади рівня прибережних вод і течій. Хоча хвилі цунамі зазвичай проходять непоміченими в глибоких океанських водах, їхній вплив посилюється в міру наближення до берега.

Початковий сильний відкат води перед ударом хвилі може дезорієнтувати китів і замкнути їх на мілководді.

Попередження про цунамі висотою до 3 метрів оголошено вздовж тихоокеанського узбережжя Японії від Хоккайдо до Вакаями. Влада закликає людей залишатися в евакуації доти, доки всі попередження не будуть зняті. Цунамі спостерігалося на великих територіях уздовж узбережжя, включно з хвилею заввишки 1,3 метра в порту Куджі в префектурі Івате. Цикл однієї хвилі цунамі може тривати близько години, тож небезпека поки що не минула.

Однак хвилі все ще продовжують прибувати, повідомив Шіджі Кіемото, фахівець із реагування на землетруси і цунамі. Попередження про цунамі порушило транспортну систему Японії. За даними операторів, було призупинено поромне сполучення між Хоккайдо і Аоморі на північному краю японського острова Хоншю, а також поромне сполучення між Токіо і прилеглими островами, а також призупинено або затримано рух деяких приміських поїздів. Аеропорт Сендай тимчасово закрив свою злітно-посадкову смугу. Японське агентство з боротьби з пожежами та стихійними лихами заявило, що поки що повідомлень про потерпілих або руйнування не надходило. У відповідь на попередження про цунамі агентство випустило рекомендацію про евакуацію понад 900 000 жителів уздовж тихоокеанського узбережжя Японії — від Хоккайдо до Окінави. Японські атомні електростанції не повідомили про аномальні ситуації. Компанія Tokyo Electric Power Company Holdings, що експлуатує постраждалу від цунамі АЕС "Фукусіма-1", повідомила, що близько 4000 робітників ховаються на височинах на території станції, віддалено контролюючи її безпеку.

Землетрус на Камчатці: що відомо

На російській Камчатці стався найсильніший землетрус з 1952 року. Згідно з документами, складеними тоді японським урядом та експертами, магнітуда землетрусу оцінювалася в 9,0 балів. Він спричинив цунамі заввишки понад 10 метрів, яке дійшло до Гавайських островів і Японії.

Місцева влада повідомила про землетрус магнітудою 8.7 балів і назвала це "видатною" подією. Також заявили, що розвивається сильний афтершоковий процес, який "відмінно" відчувається в Петропавловську-Камчатському. Сильні, відчутні афтершоки триватимуть ще не менше місяця.

За такого масштабу події слід очікувати сильних афтершоків, з магнітудою до 7.5. Такі афтершоки можуть спричинити коливання інтенсивністю V-VI балів у Петропавловську-Камчатському, та небезпечні цунамі.

Нагадаємо, Фокус писав про землетрус на Камчатці, а також про те, що хвилі цунамі можуть досягти американського штату Гаваї.

Також увечері 20 липня на Камчатці сталася серія землетрусів, найсильніші з яких досягли магнітуди 7,4 бала.