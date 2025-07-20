Біля узбережжя Камчатки стався землетрус понад 7 балів: є загроза цунамі (відео)
Увечері 20 липня на Камчатці сталася серія підземних поштовхів, найсильніші з яких досягли магнітуди 7,4. Епіцентри знаходилися в акваторії Тихого океану в районі східного узбережжя півострова, на відстані близько 160 км від Петропавловська-Камчатського.
Осередок землетрусу залягав на глибині 5 км, повідомило видання "Камчатка Сегодня" з посиланням на Камчатську філію Федерального дослідницького центру Єдиної геофізичної служби РАН.
"Хоча сейсмологи не зафіксували значних наслідків, жителі неабияк понервували", — ідеться в повідомленні.
Унаслідок підземних поштовхів у населених пунктах відчувалася сильна сейсмічна активність, хоча руйнувань поки що не зафіксовано.
- Перший поштовх магнітудою 6,7 стався о 18:28 за місцевим часом. Осередок залягав на глибині 5 км.
- Другий, сильніший землетрус — магнітудою 7,2 — зафіксовано о 18:49.
- Третій поштовх стався о 19:07, магнітуда становила 6,8.
- Четвертий землетрус — о 19:22, магнітуда 6,4. Глибина вогнища становила 13 км.
На Камчатці оголосили загрозу цунамі
Також повідомляється, що після другого поштовху було оголошено загрозу цунамі. За даними МНС Росії, очікується незначне підвищення рівня води:
- у селі Нікольське — до 0,29 м;
- в Усть-Камчатську — до 0,19 м.
Місцева влада просить негайно відійти від берегової лінії, піднятися на височини і не наближатися до води. Водночас попри загрозу цунамі в населених пунктах Камчатського краю евакуація населення не проводиться.
Нагадаємо, 14 липня в Україні стався новий землетрус. Сейсмічну активність магнітудою 2,6 бала за шкалою Ріхтера зафіксували в районі селища Конятин, Чернівецької області.
Дослідники Live Science показали супутниковий знімок, на якому в штучних кольорах зображені два "диявольські потоки", що вириваються з Ключевського вулкана. Раптовий сплеск активності призвів до викиду двох потоків лави у формі рогів і гігантського стовпа диму, попелу і токсичних газів.