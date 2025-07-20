Біля узбережжя Камчатки стався землетрус понад 7 балів: є загроза цунамі (відео)

Увечері 20 липня на Камчатці сталася серія підземних поштовхів, найсильніші з яких досягли магнітуди 7,4. Епіцентри знаходилися в акваторії Тихого океану в районі східного узбережжя півострова, на відстані близько 160 км від Петропавловська-Камчатського.

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Осередок землетрусу залягав на глибині 5 км, повідомило видання "Камчатка Сегодня" з посиланням на Камчатську філію Федерального дослідницького центру Єдиної геофізичної служби РАН.

"Хоча сейсмологи не зафіксували значних наслідків, жителі неабияк понервували", — ідеться в повідомленні.

Унаслідок підземних поштовхів у населених пунктах відчувалася сильна сейсмічна активність, хоча руйнувань поки що не зафіксовано.

Перший поштовх магнітудою 6,7 стався о 18:28 за місцевим часом. Осередок залягав на глибині 5 км.

Другий, сильніший землетрус — магнітудою 7,2 — зафіксовано о 18:49.

Третій поштовх стався о 19:07, магнітуда становила 6,8.

Четвертий землетрус — о 19:22, магнітуда 6,4. Глибина вогнища становила 13 км.

Сейсмічна активність на Камчатці 20 липня 2025 року Фото: Відкриті джерела

На Камчатці оголосили загрозу цунамі

Також повідомляється, що після другого поштовху було оголошено загрозу цунамі. За даними МНС Росії, очікується незначне підвищення рівня води:

у селі Нікольське — до 0,29 м;

в Усть-Камчатську — до 0,19 м.

Місцева влада просить негайно відійти від берегової лінії, піднятися на височини і не наближатися до води. Водночас попри загрозу цунамі в населених пунктах Камчатського краю евакуація населення не проводиться.

Нагадаємо, 14 липня в Україні стався новий землетрус. Сейсмічну активність магнітудою 2,6 бала за шкалою Ріхтера зафіксували в районі селища Конятин, Чернівецької області.

Дослідники Live Science показали супутниковий знімок, на якому в штучних кольорах зображені два "диявольські потоки", що вириваються з Ключевського вулкана. Раптовий сплеск активності призвів до викиду двох потоків лави у формі рогів і гігантського стовпа диму, попелу і токсичних газів.