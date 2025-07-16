"Диявол із рогами", що вивергає величезну річку диму: стратовулкан у Росії проявив активність

Дослідники показали супутниковий знімок, на якому в штучних кольорах зображені два "диявольські потоки" лави й величезний стовп диму, що виривається з Ключевського вулкана — найвищого вулкана в Європі та Азії.

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Моторошний супутниковий знімок було зроблено 2023 року, на ньому зображено "диявольський" російський вулкан, що вивергає річку диму завдовжки близько 1600 кілометрів у земну атмосферу. Вчені вважають, що фото є яскравим нагадуванням про вулканічну міць, що міститься в Тихоокеанському "Вогняному кільці", пише Live Science.

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Російський вулкан відрощує "диявольські роги"

Дивовижний знімок був зроблений супутником NASA Aqua в період особливо активної фази виверження, яка тривала з 22 червня по 31 грудня 2023 року. Раптовий сплеск активності призвів до викиду двох потоків лави у формі рогів і гігантського стовпа диму, попелу і токсичних газів, який тимчасово паралізував повітряний рух у цьому районі.

За даними дослідників із Земної обсерваторії NASA, стовп диму сягнув максимальної висоти в 12 кілометрів і простягнувся більш ніж на 1600 кілометрів через Тихий океан.

Зазначимо, що кольори на знімку спотворені: потоки лави були посилені інфрачервоним випромінюванням, щоб їх було легше побачити, а хмарам, що оточують вулкан, надано блакитний відтінок, щоб їх було легше відрізнити від виверження.

Ключевський вулкан — один із шести щільно розташованих вулканів на Камчатці Фото: solar-system

Найбільший вулкан Європи та Азії

Ключевський вулкан — діючий стратовулкан на півострові Камчатка в Росії, де розташовано понад три сотні вулканів. Пік Ключевського вулкана розташований на висоті 4754 метри над рівнем моря, що робить його найвищим у Європі та Азії, згідно з даними Програми з вивчення глобального вулканізму Смітсонівського інституту.

За даними Глобальної програми вивчення вулканізму з початку 21 століття вулкан уже пережив щонайменше 18 різних фаз виверження, а за останнє століття його вершина вивергалася понад 60 разів. Остання фаза виверження цієї величної гори розпочалася у квітні 2025 року і триває досі, хоча до травня вулканічна активність знизилася.

Цікаво, що Ключевський вулкан розташований у безпосередній близькості від вулкана Безіменний — меншого за розміром вулкана заввишки близько 3000 метрів. Сусідній вулкан менш активний, ніж Ключевський, і до виверження 1955 року вважався згаслим. Відтоді він вивергався кілька разів.

У радіусі 32 кілометрів від Ключевського розташовані ще чотири вулкани:

Ушковський;

Толбачик;

Зіміна;

Удіна.

Вважається, що всі вони відносно молоді — утворилися протягом останніх 10 000 років. Водночас Камчатський півострів є осередком вулканічної активності завдяки своєму розташуванню вздовж Вогняного кільця. Це кільце являє собою дугу завдовжки близько 40 000 кілометрів, яка охоплює більшу частину басейну Тихого океану, де перетинаються тектонічні плити. Відомо, що це кільце містить близько двох третин наземних вулканів світу і є місцем близько 90% усіх землетрусів.

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