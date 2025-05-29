Планета зануриться в хаос: вчені схвильовані пробудженням стародавнього "гіганта"

Потужна серія підводних поштовхів поблизу величезного супервулкана в Італії викликала нові побоювання серед науковців щодо ризику настання великого виверження вулкана. Вважається, що катастрофічна подія занурить планету в хаос.

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Про це пише Daily Mail.

У травні Флегрейські поля недалеко від Неаполя струсонув землетрус магнітудою 4,4 — він став найсильнішим за останні 40 років. За останні пів року вчені зафіксували понад 3000 невеликих землетрусів, відомих як поштовхи, що набагато перевищує нормальну сейсмічну активність у районі супервулкана Кампі Флегрей, супервулкана в Італії.

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Прогнозування виверження вулканів

Прогнозування виверження вулканів надзвичайно складне завдання. Попередні дослідження вже показали, що виверженням, як правило, передує зростання сейсмічної активності, оскільки тиск у надрах Землі наростає.

Ці невеликі землетруси можуть послабити породу над магматичною камерою вулкана, що полегшить проштовхування магми. Простими словами, це можна порівняти з утворенням пари в скороварці — якщо кришка занадто слабка, вона може вибухнути.

Крім того, геологи також помітили різке зростання газів, які виділяють вулкани, що є ще одним попереджувальним знаком. Тривогу посилили викиди вуглекислого газу з Кампі Флегрей, при цьому Національний інститут геофізики і вулканології Італії (INGV) повідомив про щоденні рівні від 4000 до 5000 тонн.

За словами експертів, збільшення викидів газу часто означає, що магма наближається до поверхні, чинячи більший тиск на вулкан. Дані Національного інституту геофізики й вулканології Італії вказують на те, що магма зараз перебуває лише за кілька кілометрів від поверхні — це зовсім невелика глибина, що спричиняє ще більше занепокоєння.

Вісник хаосу на Землі

Якщо тиск продовжить зростати, це може спровокувати виверження без попередження, особливо з огляду на всі недавні землетруси та викиди газу. За словами провідного вулканолога INGV Крістофера Р.Дж. Кілберна, відмінність викидів газу, спричинених рухом магми, від викидів, спричинених природною взаємодією гірських порід, має вирішальне значення.

Автори дослідження зазначають, що сьогодні вулкан Кампі Флегрея сьогодні становить загрозу для більш ніж чотирьох мільйонів людей, які проживають у столичному районі Неаполя. Якщо він вивергнеться, збитки можуть бути масштабними: будівлі будуть зруйновані потоками лави, хмарами попелу і гарячими газами, які швидко рухаються; будівлі також можуть виявитися відрізаними від доріг, електро- і водопостачання, що принесе хаос.

Нове дослідження під керівництвом Джанмарко Буоно, аспіранта Неаполітанського університету імені Федеріко II, показує, що близько 80% вуглекислого газу, що викидається з кратера Сольфатара, надходить безпосередньо з магми під поверхнею Землі. Це означає, що магма виділяє гази, що є явною ознакою того, що вона може наблизитися до поверхні. Решта 20% газу утворюються внаслідок реакції гарячих рідин із підземними породами, що є природним процесом, який, утім, не завжди вказує на наближення виверження.

Вчені спостерігають за цими викидами газу, а також за здуттям землі й тисячами невеликих землетрусів, оскільки вони є ключовими попереджувальними знаками майбутніх вивержень.

Учені зафіксували збільшення виділення газу на Флегрейських полях Фото: Wikipedia

"Поля, що палають" готуються вивергнутися

Кампі Флегрей означає "поля, що палають". Це великий вулканічний кратер, що утворився, коли потужне виверження тисячі років тому змусило землю над магматичною камерою обвалитися. Останнє виверження сталося 1538 року — дослідники стверджують, що раніше вулкан вивергався кожні кілька тисяч років, але останніми десятиліттями вчені зафіксували ознаки занепокоєння.

Вчені кажуть, що неможливо точно передбачити, коли станеться наступне виверження, але нещодавня активність означає, що воно може статися раніше, ніж вважалося раніше. З 2005 року земля в цьому районі повільно підіймається й опускається в процесі, який називається брадисейсмом — це відбувається, коли магма і газ накопичується під землею.

У новому дослідженні вчені використовували модель механічного руйнування, яку зазвичай застосовують у будівельній інженерії, і вивчили, як порода під Кампі Флегрей реагує на напругу. Їхні висновки показують, що кора переходить від простого вигину до розтріскування, зміна, яка часто передує виверженням.

Відтоді як 2005 року почали з'являтися попереджувальні знаки, 2012 року влада підвищила рівень небезпеки вулкана із зеленого на жовтий.

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