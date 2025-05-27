На Гаваях помітили 300-метровий вогняний струмінь: найактивніший "гігант" планети прокинувся

Сумнозвісний кратер одного з найактивніших вулканів у світі періодично викидає фонтани лави з кінця минулого року. Днями він викинув у небо величезний вогняний струмінь, висота якого сягнула 300 метрів.

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Про це пише Science Alert.

Геологічна служба США (USGS) провела пряму трансляцію останнього неконтрольованого викиду одного з найактивніших вулканів у світі — Кілауеа на Гаваях. Він став 23-м за рахунком виверженням вулкана з грудня 2024 року і вчені називають його найпотужнішим з усіх.

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300-метровий вогняний струмінь

Дослідники зафіксували, що вулкан викинув у небо фонтани лави, найбільший струмінь сягнув висоти 300 метрів.

Загалом останнє виверження Кілауеа тривало трохи більш як шість годин. Починаючи з 16:15 за гавайсько-алеутським стандартним часом із північного кратера почали вириватися тонкі струмені лави, які зі спорадичних викидів перетворилися на стійкі фонтани лави.

За 30 хвилин ситуація біля північного кратера стрімко загострилася, а фонтан лави досяг своєї максимальної висоти — 300 метрів. Незабаром після цього з'явилися й інші фонтани, висота яких сягала не більше 250 метрів. Учені зазначають, що потоки лави були настільки величезні, що вкрили близько половини дна кратера Халемаумау. Уже о 22:35 того ж вечора ситуація стабілізувалася, а вулкан стих.

Двадцять другий епізод триваючого виверження вулкана Кілауеа стався в п'ятницю, 16 травня Фото: pandemia

Наслідки виверження вулкана Кілауеа

На щастя, наразі наслідки виверження вдалося локалізувати в межах Національного парку Гавайських вулканів. Однак учені попереджають, що це зовсім не означає, що населення сусідніх країн не зіткнеться з наслідками.

Відомо, що стовп вулканічного скла, попелу і каміння, викинутий 25 травня вулканом Кілауеа, піднявся на висоту щонайменше 1500 метрів. Експерти Геологічної служби США (USGS) заявляють, що основною проблемою насправді є вулканічний газ, здатний поширюватися за вітром і впливати на здоров'я людей, а також може спричинити проблеми з диханням, якщо його концентрація буде досить високою.

Дослідники також зазначають, що подібні виверження насправді також можуть призвести до утворення ниток вулканічного скла, відомих як "волосся Пеле", — їх можна переносити вітром, що може спричиняти подразнення шкіри та очей.

Вулкан поки що заспокоївся, але у своїй нинішній фазі він, схоже, підіймає шум приблизно щотижня. Немає жодних ознак великого виверження, що насувається, але на горизонті, найімовірніше, з'явиться ще один викид лави.

Раніше Фокус писав про те, що вулкани Землі посилають секретні сигнали, які видно з космосу: їхнє розуміння змінить усе.