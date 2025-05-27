На Гавайях заметили 300-метровую огненную струю: самый активный "гигант" планеты пробудился

Печально известный кратер одного из самых активных вулканов в мире периодически выбрасывает фонтаны лавы с конца прошлого года. На днях он выбросил в небо огромную огненную струю, высота которой достигла 300 метров.

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Об этом пишет Science Alert.

Геологическая служба США (USGS) провела прямую трансляцию последнего неконтролируемого выброса одного из самых активных вулканов в мире — Килауэа на Гавайях. Он стал 23-м по счету извержением вулкана с декабря 2024 года и ученые называют его самым мощным из всех.

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300-метровая огненная струя

Исследователи зафиксировали, что вулкан выбросил в небо фонтаны лавы, наибольшая струя достигла высоты в 300 метров.

В общей сложности последнее извержение Килауэа длилось чуть более шести часов. Начиная с 16:15 по гавайско-алеутскому стандартному времени из северного кратера начали вырываться тонкие струи лавы, которые из спорадических выбросов превратились в устойчивые фонтаны лавы.

За 30 минут ситуация у северного кратера стремительно обострилась, а фонтан лавы достиг своей максимальной высоты — 300 метров. Вскоре после этого появились и другие фонтаны, высота которых достигала не более 250 метров. Ученые отмечают, что потоки лавы были настолько огромны, что покрыли около половины дна кратера Халемаумау. Уже к 22:35 того же вечера ситуация стабилизировалась, а вулкан стих.

Двадцать второй эпизод продолжающегося извержения вулкана Килауэа произошел в пятницу, 16 мая Фото: USGS

Последствия извержения вулкана Килауэа

К счастью, на данный момент последствия извержения удалось локализовать в пределах Национального парка Гавайских вулканов. Однако ученые предупреждают, что это вовсе не означает, что население соседних стран не столкнется с последствиями.

Известно, что столб вулканического стекла, пепла и камней, выброшенный 25 мая вулканом Килауэа, поднялся на высоту не менее 1500 метров. Эксперты Геологической службы США (USGS) заявляют, что основной проблемой на самом деле является вулканический газ, способный распространяться по ветру и оказывать влияние на здоровье людей, а также может вызвать проблемы с дыханием, если его концентрация будет достаточно высокой.

Исследователи также отмечают, что подобные извержения на самом деле также могут привести к образованию нитей вулканического стекла, известных как "волосы Пеле" — они могут переноситься ветром и вызывать раздражение кожи и глаз.

Вулкан пока что успокоился, но в своей нынешней фазе он, похоже, поднимает шум примерно каждую неделю. Нет никаких признаков надвигающегося более крупного извержения, но на горизонте, скорее всего, появится еще один выброс лавы.

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