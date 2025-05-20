Вулканы Земли посылают секретные сигналы, которые видны из космоса: их понимание изменит все

Извержение вулканов невероятно сложно предсказать, однако теперь ученые считают, что им удалось обнаружить то, что может указывать на приближение катастрофического события. Любопытно, что обнаружение этих сигналов стало возможным благодаря спутникам NASA.

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Об этом пишет SciTechDaily.

Извержение вулканов является одним из самых катастрофических и непредсказуемых событий на Земле. Но теперь ученые, похоже, обнаружили то, что может предоставить ранние признаки будущего извержения. Результаты нового исследования указывают на то, что деревья вблизи вулканов, вероятно, могут быть ранними предупреждающими знаками, которые так долго искали ученые. Более того, эти знаки хорошо видны из космоса.

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Деревья предупредят о грядущем извержении

Совместная работа ученых из NASA и Смитсоновского института показала, что углекислый газ, выделяемый поднимающейся магмой, делает окружающую растительность зеленее. Этот сигнал едва заметен, но ученые считают, что его можно отслеживать из космоса с помощью спутниковых снимков и наземной проверки. Теперь ученые работают над созданием нового мощного способа обнаружения вулканических волнений до того, как они перерастут в катастрофу — потенциально, разработка нового метода может спасти тысячи жизней людей.

Ученые давно знали, что изменения в листьях деревьев, например, цвет или большее количество, могут сигнализировать о вулканической активности поблизости. Теперь, благодаря захватывающему сотрудничеству NASA и Смитсоновского института, исследователи полагают, что могут заметить эти изменения из космоса.

Когда магма движется вверх через земную кору, она выделяет газы, в том числе и углекислый газ. Деревья поглощают этот углекислый газ, и в ответ их листья часто становятся более яркими и здоровыми на вид. Ученые считают, что могут использовать мощные инструменты, такие как спутник NASA Landsat 8, а также бортовые приборы, запущенные в рамках унифицированного эксперимента по проверке на борту самолета: Земля-Океан (AVUELO).

Исследователи обнаружили новый пособ предсказывать извержение вулкана Фото: Alessandra Baltodano/Chapman University

Почему ранее прогнозирование извержения важно

Статистика указывает на то, что около 10% населения мира живут в районах, подверженных вулканической активности. Для людей, обитающих по соседству с вулканом, извержение может стать настоящей проблемой: обрушение камней, облаков густого пепла и волн обжигающих газов. Те, кто живет немного дальше могут столкнуться с оползнями, оседанием пепла и даже цунами.

Поскольку остановить извержение вулкана невозможно, обнаружение ранних признаков активности имеет жизненно важное значение для обеспечения безопасности людей. Перед извержением вулкана поднимающаяся магма выделяет смесь газов, включая углекислый газ и диоксид серы. В то время как диоксид серы легче обнаружить из космоса, диоксид углерода, который выделяется на ранней стадии процесса, обнаружить гораздо сложнее. И все же этот ранний выброс углекислого газа может стать одним из самых явных первых признаков того, что вулкан просыпается.

Растительность как "лакмусовая бумажка"

Исследователи утверждают, что дистанционное обнаружение позеленения растительности под воздействием углекислого газа потенциально предоставляет эффективный инструмент для понимания того, что на самом деле происходит под вулканом.

Минусы мониторинга на основе деревьев

Впрочем, ученые признают, что использование деревьев в качестве индикаторов вулканического углекислого газа имеет свои ограничения. Например, многие вулканы характеризуются климатом, в котором попросту недостаточно растительности для спутниковой съемки.

С другой стороны, в некоторых лесных зонах деревья по-разному реагируют на изменение уровня углекислого газа. А пожары, изменение погодных условий и болезни растений могут усложнить интерпретацию спутниковых данных о вулканических газах. И все же, ученые признают, что новый метод является весьма эффективным ранним признаком мониторинга извержения вулканов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые в истории заглянули в "пасть" вулкана: что они там увидели.