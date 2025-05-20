Вулкани Землі посилають секретні сигнали, які видно з космосу: їхнє розуміння змінить усе

Виверження вулканів неймовірно складно передбачити, проте тепер учені вважають, що їм вдалося виявити те, що може вказувати на наближення катастрофічної події. Цікаво, що виявлення цих сигналів стало можливим завдяки супутникам NASA.

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Про це пише SciTechDaily.

Виверження вулканів є однією з найкатастрофічніших і непередбачуваних подій на Землі. Але тепер вчені, схоже, виявили те, що може надати ранні ознаки майбутнього виверження. Результати нового дослідження вказують на те, що дерева поблизу вулканів, ймовірно, можуть бути ранніми попереджувальними знаками, які так довго шукали вчені. Ба більше, ці знаки добре видно з космосу.

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Дерева попередять про прийдешнє виверження

Спільна робота вчених з NASA і Смітсонівського інституту показала, що вуглекислий газ, який виділяється магмою, що підіймається, робить навколишню рослинність зеленішою. Цей сигнал ледь помітний, але вчені вважають, що його можна відстежувати з космосу за допомогою супутникових знімків і наземної перевірки. Тепер учені працюють над створенням нового потужного способу виявлення вулканічних хвилювань до того, як вони переростуть у катастрофу — потенційно, розробка нового методу може врятувати тисячі життів людей.

Вчені давно знали, що зміни в листі дерев, наприклад, колір або більша кількість, можуть сигналізувати про вулканічну активність поблизу. Тепер, завдяки дивовижній співпраці NASA і Смітсонівського інституту, дослідники вважають, що можуть помітити ці зміни з космосу.

Коли магма рухається вгору через земну кору, вона виділяє гази, зокрема й вуглекислий газ. Дерева поглинають цей вуглекислий газ, і у відповідь їхнє листя часто стає яскравішим і здоровішим на вигляд. Вчені вважають, що можуть використовувати потужні інструменти, такі як супутник NASA Landsat 8, а також бортові прилади, запущені в рамках уніфікованого експерименту з перевірки на борту літака: Земля-Океан (AVUELO).

Дослідники виявили новий спосіб передбачати виверження вулкана Фото: Alessandra Baltodano/Chapman University

Чому раннє прогнозування виверження важливе

Статистика вказує на те, що близько 10% населення світу живуть у районах, схильних до вулканічної активності. Для людей, що мешкають по сусідству з вулканом, виверження може стати справжньою проблемою: обвалення каміння, хмари густого попелу і хвилі палючих газів. Ті, хто живе трохи далі, можуть зіткнутися зі зсувами, осіданням попелу і навіть цунамі.

Оскільки зупинити виверження вулкана неможливо, виявлення ранніх ознак активності має життєво важливе значення для забезпечення безпеки людей. Перед виверженням вулкана магма, що підіймається, виділяє суміш газів, включно з вуглекислим газом і діоксидом сірки. Тоді як діоксид сірки легше виявити з космосу, діоксид вуглецю, який виділяється на ранній стадії процесу, виявити набагато складніше. І все ж цей ранній викид вуглекислого газу може стати однією з найбільш явних перших ознак того, що вулкан прокидається.

Рослинність як "лакмусовий папірець"

Дослідники стверджують, що дистанційне виявлення позеленіння рослинності під впливом вуглекислого газу потенційно надає ефективний інструмент для розуміння того, що насправді відбувається під вулканом.

Мінуси моніторингу на основі дерев

Утім, учені визнають, що використання дерев як індикаторів вулканічного вуглекислого газу має свої обмеження. Наприклад, багато вулканів характеризуються кліматом, в якому просто недостатньо рослинності для супутникової зйомки.

З іншого боку, в деяких лісових зонах дерева по-різному реагують на зміну рівня вуглекислого газу. А пожежі, зміна погодних умов і хвороби рослин можуть ускладнити інтерпретацію супутникових даних про вулканічні гази. І все ж, вчені визнають, що новий метод є досить ефективною ранньою ознакою моніторингу виверження вулканів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше в історії зазирнули в "пащу" вулкана: що вони там побачили.