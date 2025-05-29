Планета погрузится в хаос: ученые взволнованы пробуждением древнего "гиганта"

Мощная серия подводных толчков вблизи огромного супервулкана в Италии вызвала новые опасения среди ученых относительно риска наступления крупного извержения вулкана. Считается, что катастрофическое событие погрузит планету в хаос.

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Об этом пишет Daily Mail.

В мае Флегрейские поля недалеко от Неаполя сотрясло землетрясение магнитудой 4,4 — оно стало самым сильным за последние 40 лет. За последние полгода ученые зафиксировали более 3000 небольших землетрясений, известных как толчки, что намного превышает нормальную сейсмическую активность в районе супервулкана Кампи Флегрей, супервулкана в Италии.

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Прогнозирование извержения вулканов

Прогнозирование извержения вулканов чрезвычайно сложная задача. Предыдущие исследования уже показали, что извержениям, как правило, предшествует рост сейсмической активности, поскольку давление в недрах Земли нарастает.

Эти небольшие землетрясения могут ослабить породу над магматической камерой вулкана, что облегчит проталкивание магмы. Простыми словами, это сопоставимо с образованием пара в скороварке — если крышка слишком слаба, она может взорваться.

Кроме того, геологи также заметили резкий рост газов, выделяемых вулканов, что является еще одним предупреждающим знаком. Тревогу усилили выбросы углекислого газа из Кампи Флегрей, при этом Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV) сообщил о ежедневных уровнях от 4000 до 5000 тонн.

По словам экспертов, увеличение выбросов газа часто означает, что магма приближается к поверхности, оказывая большее давление на вулкан. Данные Национального института геофизики и вулканологии Италии указывают на то, что магма сейчас находится всего в нескольких километрах от поверхности — это совсем небольшая глубина, что вызывает еще большее беспокойство.

Вестник хаоса на Земле

Если давление продолжит расти, это может спровоцировать извержение без предупреждения, особенно с учетом всех недавних землетрясений и выбросов газа. По словам ведущего вулканолога INGV Кристофера Р.Дж. Килберна, различие выбросов газа, вызванных движением магмы, от выбросов, вызванных естественным взаимодействием горных пород, имеет решающее значение.

Авторы исследования отмечают, что сегодня вулкан Кампи Флегрея сегодня представляет угрозу для более чем четырех миллионов человек, проживающих в столичном районе Неаполя. Если он извергнется, ущерб может быть масштабным: здания будут разрушены потоками лавы, облаками пепла и быстро движущимися горячими газами; здания также могут оказаться отрезанными от дорог, электро- и водоснабжения, что принесет хаос.

Новое исследование под руководством Джанмарко Буоно, аспиранта Неаполитанского университета имени Федерико II, показывает, что около 80% углекислого газа, выбрасываемого из кратера Сольфатара, поступает непосредственно из магмы под поверхностью Земли. Это значит, что магма выделяет газы, что является явным признаком ого, что она может приблизиться к поверхности. Остальные 20% газа образуются в результате реакции горячих жидкостей с подземными породами, что является естественным процессом, который, впрочем, не всегда указывает на приближение извержения.

Ученые наблюдают за этими выбросами газа, а также за вздутием земли и тысячами небольших землетрясений, поскольку они являются ключевыми предупреждающими знаками будущих извержений.

Ученые зафиксировали увеличение выделения газа на Флегрейских полях Фото: Wikipedia

"Горящие поля" готовятся извергнуться

Кампи Флегрей означает "горящие поля". Это большой вулканический кратер, образовавшийся, когда мощное извержение тысячи лет назад заставило землю над магматической камерой обрушиться. Последнее извержение произошло в 1538 году — исследователи утверждают, что ранее вулкан извергался каждые несколько тысяч лет, но в последние десятилетия ученые зафиксировали признаки беспокойства.

Ученые говорят, что невозможно точно предсказать, когда произойдет следующее извержение, но недавняя активность означает, что оно может произойти раньше, чем считалось ранее. С 2005 года земля в этом районе медленно поднимается и опускается в процессе, называемом брадисейсмом — это происходит, когда магма и газ накапливается под землей.

В новом исследовании ученые использовали модель механического разрушения, обычно применяемую в строительной инженерии, и изучили, как порода под Кампи Флегрей реагирует на напряжение. Их выводы показывают, что кора переходит от простого изгиба к растрескиванию, изменение, которое часто предшествует извержениям.

С тех пор как в 2005 году начали появляться предупреждающие знаки, в 2012 году власти повысили уровень опасности вулкана с зеленого на желтый.

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