"Дьявол с рогами", извергающий огромную реку дыма: стратовулкан в России проявил активность

Исследователи показали спутниковый снимок, на котором в искусственных цветах запечатлены два «дьявольских потока» лавы и огромный столб дыма, вырывающегося из Ключевского вулкана — самого высокого вулкана в Европе и Азии.

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Жуткий спутниковый снимок был сделан в 2023 году и показывает "дьявольский" российский вулкан, извергающий реку дыма длиной около 1600 километров в земную атмосферу. Ученые считают, что фото является ярким напоминанием о вулканической мощи, заключенной в Тихоокеанском "Огненном кольце", пишет Live Science.

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Российский вулкан отращивает "дьявольские рога"

Удивительный снимок был сделан спутником NASA Aqua в период особенно активной фазы извержения, которая продлилась с 22 июня по 31 декабря 2023 года. Внезапный всплеск активности привел к выбросу двух потоков лавы в форме рогов и гигантского столба дыма, пепла и токсичных газов, который временно парализовал воздушное движение в этом районе.

Данные исследователей из Земной обсерватории NASA, столб дыма достиг максимальной высоты в 12 километров и протянулся более чем на 1600 километров через Тихий океан.

Отметим, что цвета на снимке искажены: потоки лавы были усилены инфракрасным излучением, чтобы их было легче увидеть, а облакам, окружающим вулкан, придан голубоватый оттенок, чтобы их было легче отличить от извержения.

Ключевской вулкан — один из шести плотно расположенных вулканов на Камчатке Фото: NASA

Крупнейший вулкан Европы и Азии

Ключевский вулкан — действующий стратовулкан на полуострове Камчатка в России, где расположено более трех сотен вулканов. Пик Ключевского вулкана находится на высоте 4754 метра над уровнем моря, что делает его самым высоким в Европе и Азии, согласно данным Программы по изучению глобального вулканизма Смитсоновского института.

По данным Глобальной программы изучения вулканизма с начала 21 века вулкан уже пережил не менее 18 различных фаз извержения, а за последнее столетие его вершина извергалась более 60 раз. Последняя фаза извержения этой величественной горы началась в апреле 2025 года и продолжается до сих пор, хотя к маю вулканическая активность снизилась.

Любопытно, что Ключевский вулкан находится в непосредственной близости от вулкана Безымянный — менее крупного вулкана высотой около 3000 метров. Соседний вулкан менее активен, чем Ключевской, и до извержения в 1955 году считался потухшим. С тех пор он извергался несколько раз.

В радиусе 32 километров от Ключевского расположены еще четыре вулкана:

Ушковский;

Толбачик;

Зимина;

Удина.

Считается, что все они относительно молоды — образовались в течение последних 10 000 лет. В то же время Камчатский полуостров является очагом вулканической активности благодаря своему расположению вдоль Огненного кольца. Это кольцо представляет собой дугу длиной около 40 000 километров, которая охватывает большую часть бассейна Тихого океана, где пересекаются тектонические плиты. Известно, что это кольцо содержит около двух третей наземных вулканов мира и является местом около 90% всех землетрясений.

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