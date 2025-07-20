У побережья Камчатки произошло землетрясение свыше 7 баллов: есть угроза цунами (видео)
Вечером 20 июля на Камчатке произошла серия подземных толчков, самые сильные из которых достигли магнитуды 7,4. Эпицентры находились в акватории Тихого океана в районе восточного побережья полуострова, на расстоянии около 160 км от Петропавловска-Камчатского.
Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км, сообщило издание "Камчатка Сегодня" со ссылкой на Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.
"Хотя сейсмологи не зафиксировали значительных последствий, жители изрядно понервничали", — говорится в сообщении.
В результате подземных толчков в населенных пунктах ощущалась сильная сейсмическая активность, хотя разрушений пока не зафиксировано.
- Первый толчок магнитудой 6,7 произошел в 18:28 по местному времени. Очаг залегал на глубине 5 км.
- Второе, более сильное землетрясение — магнитудой 7,2 — зафиксировано в 18:49.
- Третий толчок произошел в 19:07, магнитуда составила 6,8.
- Четвертое землетрясение — в 19:22, магнитуда 6,4. Глубина очага составила 13 км.
На Камчатке объявили угрозу цунами
Также сообщается, что после второго толчка была объявлена угроза цунами. По данным МЧС России, ожидается незначительное повышение уровня воды:
- в селе Никольское — до 0,29 м;
- в Усть-Камчатске — до 0,19 м.
Местные власти просят немедленно отойти от береговой линии, подняться на возвышенности и не приближаться к воде. Вместе с тем несмотря на угрозу цунами в населенных пунктах Камчатского края эвакуация населения не проводится.
Напомним, 14 июля в Украине произошло новое землетрясение. Сейсмическую активность магнитудой 2,6 балла по шкале Рихтера зафиксировали в районе поселка Конятин, Черновицкой области.
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