У побережья Камчатки произошло землетрясение свыше 7 баллов: есть угроза цунами (видео)

Вечером 20 июля на Камчатке произошла серия подземных толчков, самые сильные из которых достигли магнитуды 7,4. Эпицентры находились в акватории Тихого океана в районе восточного побережья полуострова, на расстоянии около 160 км от Петропавловска-Камчатского.

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Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км, сообщило издание "Камчатка Сегодня" со ссылкой на Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

"Хотя сейсмологи не зафиксировали значительных последствий, жители изрядно понервничали", — говорится в сообщении.

В результате подземных толчков в населенных пунктах ощущалась сильная сейсмическая активность, хотя разрушений пока не зафиксировано.

Первый толчок магнитудой 6,7 произошел в 18:28 по местному времени. Очаг залегал на глубине 5 км.

Второе, более сильное землетрясение — магнитудой 7,2 — зафиксировано в 18:49.

Третий толчок произошел в 19:07, магнитуда составила 6,8.

Четвертое землетрясение — в 19:22, магнитуда 6,4. Глубина очага составила 13 км.

Сейсмическая активность гна Камчатке 20 июля 2025 Фото: Открытые источники

На Камчатке объявили угрозу цунами

Также сообщается, что после второго толчка была объявлена угроза цунами. По данным МЧС России, ожидается незначительное повышение уровня воды:

в селе Никольское — до 0,29 м;

в Усть-Камчатске — до 0,19 м.

Местные власти просят немедленно отойти от береговой линии, подняться на возвышенности и не приближаться к воде. Вместе с тем несмотря на угрозу цунами в населенных пунктах Камчатского края эвакуация населения не проводится.

Напомним, 14 июля в Украине произошло новое землетрясение. Сейсмическую активность магнитудой 2,6 балла по шкале Рихтера зафиксировали в районе поселка Конятин, Черновицкой области.

Исследователи Live Science показали спутниковый снимок, на котором в искусственных цветах запечатлены два «дьявольских потока», вырывающегося из Ключевского вулкана. Внезапный всплеск активности привел к выбросу двух потоков лавы в форме рогов и гигантского столба дыма, пепла и токсичных газов.