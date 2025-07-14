В Украине произошло новое землетрясение: в какой области зафиксировали опасность (карта)

Сейсмическое событие зафиксировали в районе поселка Конятин, расположенном в Вижницком районе Черновицкой области. Землетрясение было еле ощутимым и не представляло опасности для населения.

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Как сообщает Главный центр специального контроля, подземные толчки магнитудой 2,6 балла по шкале Рихтера были зафиксированы 13 июля 2025 года на глубине 3 километра. Очаг сейсмической активности располагался вблизи поселка Конятин в Вижницком районе.

Согласно сообщению Центра, подобные подземные толчки классифицируются как "еле ощутимые". Такая сейсмическая активность характерна для региона и, как правило, не приводит к повреждениям или ощутимым последствиям для местных жителей.

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Подобные колебания земной коры типичны для западных областей Украины, где периодически фиксируются незначительные сейсмические явления. Геофизики отмечают, что такие землетрясения обычно не имеют разрушительного характера, однако их мониторинг остается важной составляющей государственного контроля за сейсмической ситуацией в стране.

Как писал Фокус, за последние несколько лет в Полтавской области произошел ряд землетрясений. Ученые уверяют, что они не являются чем-то аномальным и обусловлены геологическими особенностями территории.

В мае землетрясение магнитудой 4,4 всколыхнуло соседнюю Румынию и ощущалось в частности в Измаильском районе Одесской области.