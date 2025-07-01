Землетрясение под Полтавой: почему возникают колебания и как часто могут повторяться толчки

За последние несколько лет в Полтавской области произошел ряд землетрясений. Ученые уверяют, что они не являются чем-то аномальным и обусловлены геологическими особенностями территории.

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Начальник Центра сбора и обработки информации Главного центра специального контроля Юрий Андрущенко уверяет, что причин для беспокойства нет, о чем и рассказал "Телеграфу".

По его словам, подобные землетрясения в области — не редкость.

"На Полтавщине за последние 3-4 года зафиксировано около десяти землетрясений. Это — территория так называемой Днепровско-Донецкой впадины, где тектоническая активность наблюдается уже давно. Такие толчки — явление привычное, особенно для чувствительных людей. Зачастую это локальные колебания, которые не несут серьезной угрозы", — объяснил эксперт.

Андрущенко добавил, что такие землетрясения не чувствуются людьми. Их фиксирует специальная аппаратура. Некоторые из подземных толчков достигают 3-4 балла по шкале MSK-64, что не превышает инженерный порог чувствительности.

"Они возникают на небольшой глубине и не имеют глубоких источников. Это естественное следствие тектонического напряжения в пределах платформенной части. Возникновение землетрясений на Полтавщине не является предвестником масштабной сейсмической активности в регионе", — уточнил он.

Землетрясения в Полтавской области

1 июля 2025: Главный центр специального контроля сообщил о том, что зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1 балла в 01:23 ночи по киевскому времени. Эпицентр – вблизи села Карпуси Полтавского района, на глубине 7 километров.

Эпицентр землетрясения 1 июля 2025 года был недалеко от Полтавы Фото: Скриншот

1 февраля 2025: в 18:21 между Полтавой и Решетиловкой произошло землетрясение магнитудой 3,8 балла. Толчки зафиксировали на глубине 3 км. По предварительной информации, негативных последствий нет, обращений в ГСЧС не последовало.

1 марта 2024: в Решетиловском районе Полтавской области, к западу от Полтавы, произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла на глубине 10 км.

В 2023 году в Полтавской области были зафиксированы еще несколько землетрясений: 14 января с магнитудой 2,7 балла, 26 мая — 3,5 балла, 8 июня — 3,7 балла и 23 июля — 2,6 балла.

Ранее Фокус писал, что землетрясение, как в Японии, превратило бы Украину в развалины.